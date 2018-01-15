Пожертвовала собой: учительница героически спасла детей от отличника с ножом
Учительница, несмотря на угрозу своей жизни, защищала детей. Она не побоялась оттолкнуть нападавшего парня, получив при этом страшный удар ножом в шею. Тем самым она смогла спасти несколько учеников от преступника.
"По словам мамы одного из мальчиков, который спасся, учительница оттолкнула нападавшего, поэтому мальчики отбежали", – цитирует мать одного из учеников РИА Новости. Отметим, что нападавших было двое, однако внимание СМИ оказалось сосредоточено на фигуре отличника, который участвовал в олимпиадах от школы, но отличался при этом плохим поведением.
Напомним, инцидент произошел утром 15 января. В одной из пермских школ произошла драка между бывшим и нынешним учениками, и в ход пошли ножи. Их попытались разнять преподаватель и другие школьники. В итоге пострадали 15 человек. Учительница и 16-летний ученик находятся в тяжелом состоянии.
Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
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