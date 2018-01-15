"Я не поеду, а зачем?": мать отказалась навестить организатора резни в Перми

Мать 16-летнего парня, устроившего 15 января кровавую резню в пермской школе №127, отказалась посещать его в больнице. Известно о нездоровой ситуации в их семье.

"Нет, я не поеду, а зачем?" – приводит Telegram-канал Mash слова женщины. Так она ответила на вопрос о том, поедет ли к сыну. Вместе с тем руководство колледжа, где учится организатор нападения на школу, связывает ситуацию с его семьей.

По словам педагогов, показателен один случай. Как-то раз парень пришел на занятия в совершенно невменяемом состоянии. Он успел сказать, что выпил пива и энергетиков, после чего прямо на уроке потерял сознание. Его отправили в больницу. Никто из родителей не приехал за ним.

Судя по всему, парень хотел прославиться. На фотографиях в соцсетях он часто позировал с автоматами, а также публиковал скриншоты из компьютерных игр. Незадолго до нападения он все записи, кроме видео, удалил. В прошлом году он окончил девятый класс в 127-й школе.

"Раньше он не был агрессивным, вел себя спокойно. Чтобы хотел кого-то убить — нет. Не понимаю, из-за чего это все случилось. Семья у него благополучная – есть и отец, и мама. Но из дома он убегал. Не нравилось, что контролировали", – цитирует одного из учеников портал 59.ru.

В результате инцидента пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы. Девять детей являются учениками четвертого класса. Учительница Наталья Шагулина, спасавшая учеников от нападавших, получила ранение шеи и находится в тяжелом состоянии.

По словам уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, дети "защищали учительницу, которая пыталась остановить дерущихся на ножах 16-летних парней", сообщает ТАСС. По данным следствия, между двумя молодыми людьми произошла драка с применением холодного оружия. Отмечается, что напавшие на школу целенаправленно били детей ножами в головы, пытаясь убить одним ударом.

Публикация от Инцидент Екатеринбург (@incekb) Янв 14, 2018 at 11:35 PST

Подозреваемые задержаны сотрудниками Росгвардии при тесном взаимодействии с полицейскими, пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, один из нападавших состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Из Москвы в Пермский край направлены сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, они окажут территориальным органам практическую помощь в расследовании инцидента.

После нападения прокуратура Мотовилихинского района также организовала проверку. Создан оперативный штаб, его возглавил губернатор региона Максим Решетников.