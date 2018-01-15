Леденящий душу рассказ раненного в Перми четвероклашки

Жуткими подробностями поделился ученик 4Б класса, пострадавший в поножовщине в пермской школе №127 15 января. Нападавшие не выпускали детей из кабинета.

По словам мальчика, двое одетых в черное парней ворвались к ним в класс на уроке труда, когда учительница объясняла малышам задание. Он рассказал, что они подошли к педагогу и стали наносить удары ножом.

"Мы испугались, стали кричать "Помогите!" и отходить к окну. Второй старшеклассник стоял в дверях и не выпускал нас, когда мы хотели пробраться к выходу. Когда мы к нему подходили, он выставлял нож. Когда мы убегали, первый старшеклассник стал наносить удары ножом и нам", – цитирует четвероклашку Telegram-канал Mash.

Ребенок рассказал, что, когда преступник ранил его, он отбежал к окну. "Тогда ко мне подошел второй старшеклассник и жестами показал, что не будет меня бить, потому что я поднял руки", – вспомнил жуткие детали ЧП ученик.

"Один мальчик побежал к двери, и тогда второй старшеклассник нанес ему удар ножом. Улучив момент, все побежали к двери и убежали", - добавил ребенок. Также он отметил, что нападавшие все делали молча, не называя друг друга по именам.

Напомним, инцидент произошел утром 15 января в школе №127 Мотовилихинского района Перми. Нападавшие задержаны – это бывший и нынешний ученики заведения. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

По последним данным, пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы. Девять детей являются учениками четвертого класса. Учительница Наталья Шагулина, спасавшая учеников от нападавших, получила ранение шеи и находится в тяжелом состоянии.