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Регионы

Безумные регионы: омич залез на башенный кран и застрял

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Судебные приговоры в Ростове-на-Дону, Ижевске и Волжске, массовые отравления в кафе в Бурятии, серийный маньяк в Екатеринбурге и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru. 
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Жители Ижевска вынуждены стоять в очередях ночи напролет, чтобы записать детей в школу, сообщает Newizv.ru. Несмотря на то, что зачисление новых учеников в образовательное учреждение начался только 16 января, родители простаивали в очереди с 12 числа. В очереди не обошлось и без скандалов, замерзшие люди решили, что руководство школы специально держит места для неких избранных детей.

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В Ростове-на-Дону суд признал молодого человека виновным в хищении нескольких миллионов рублей. Мошенника приговорили к 1,5 годам заключения условно, сообщает Rostovgazeta.ru. По информации издания, молодой человек воровал деньги с помощью компьютера, создавая программы для взлома паролей пользователей Сети. Свою вину он признал.

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В Бурятии больше 100 человек отравились в кафе в Улан-Удэ. "С жалобами обратились 125 человек, из них 18 детей и пять беременных женщин. Из них госпитализированы 76 человек, 49 находятся на амбулаторном лечении. Диагноз "сальмонеллез" подтвержден у 34 человек", – приводит слова главврача Бурятии Вячеслава Тимкина Inkazan.ru.

Житель Тюмени, подозреваемый в нападении на своего друга с ножом, в попытке оправдать себя выдумал целую историю, сообщает Nashgorod.ru. Якобы, потерпевший шел к обвиняемому в гости, но по дороге на него совершили нападение. Неизвестный злоумышленник ранил мужчину, после чего скрылся. По словам задержанного, пострадавший все же смог дойти до его квартиры, но вскоре потерял сознание. Тогда мужчина вызвал скорую помощь.

Омич залез на башенный кран и срезал с него 11 метров медного кабеля. Спуститься подозреваемый не смог, сотрудникам Росгвардии пришлось снимать мужчину с крана. Спасители задержали неудачливого альпиниста. При себе у него нашли кусачки и нож, с помощью которых мужчина срезал кабель, сообщает Gorod55.ru.

В Удмуртии супругов, оставивших на морозе новорожденного ребенка, лишили родительских прав, передает Udm-info.ru. При этом женщина просила суд о снисхождении. Она заявляла, что запихнула младенца в мусорный мешок и выкинула в подъезд находясь в состоянии аффекта. Кроме того, она утверждала, что является любящей и заботливой матерью для других своих детей.

В Волгоградской области закончились слушания по делу 37-летнего Дмитрия Титова, обвиняемого в нападении на двух полицейских. Мужчину приговорили к двум годам колонии. Как сообщает Novostivolgograda.ru, сотрудники ГИБДД попытались задержать жителя Волжска после того, как остановили его машину. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Уже сев в патрульную машину, куда его отвели для составления протокола, Титов выхватил газовый пистолет и выстрелил одному из полицейских прямо в лицо.

Автор: Михаил Войцеховский16 января 2018, 18:16

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