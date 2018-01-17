Отец напоил водкой 5-летнюю девочку и выгнал "голую" на мороз

Пятилетнюю девочку без верхней одежды нашли прохожие на одной из улиц Омска. В больнице в крови ребенка обнаружили алкоголь.

Посетителям одного из магазинов в Омске пришлось вызывать полицию и скорую помощь – они нашли на улице Кирова пятилетнюю девочку без верхней одежды. Ребенка отвезли в больницу, где выяснилось, что он находится в состоянии опьянения.

"Омичи завели девочку в ближайший магазин, вызвали полицию и скорую помощь. Ребенка направили в медицинское учреждение, где врачи при обследовании выяснили, что в ее крови содержится 0,3 промилле алкоголя", – говорится в сообщении Управления МВД по Омской области.

Полицейские установили, что девочка – дочь одного из местных жителей, которого ранее привлекали к уголовной ответственности. Прибыв по адресу, стражи порядка обнаружили родителя спящим после попойки.

Как выяснилось, 35-летний гражданин, отправив супругу на работу, "присматривал" за дочерью и распивал спиртное. Около 17:00 мужчина уснул. Разбудили его полицейские, которые и сообщили о произошедшем.



В правоохранительных органах составили протоколы в отношении отца – за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также по факту "нахождения в состоянии опьянения несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет", приводит "Газета.ru" сообщение УМВД.

Продолжается проверка, по результатам которой будет решен вопрос о постановке семьи на профилактический учет. Здоровью девочки ничего не угрожает.