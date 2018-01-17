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Безумные регионы: бешеный лось угрожает Удмуртии

Кадр из мультфильма "Смешарики"
Вооруженный топором мужчина крадет водные мотоциклы, тюменская пенсионерка отдает мошенникам 330 тысяч рублей, нижегородец похищает иконы, татарские бобры мстят людям и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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Жители Соснового Бора Ленинградской области решили, что Новый год – это праздник, который всегда с тобой. Как сообщает Newizv.ru, неизвестные злоумышленники украли все елочные игрушки, до которых только смогли дотянуться, с праздничного дерева, установленного в центре города. Все украшения, висевшие ниже двух метров от земли, пропали. Администрация города просит Гринчей вернуть игрушки – иначе главная елка Соснового Бора на следующий год будет стоять без украшений.

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В Нижегородской области полицейским удалось арестовать похитителя икон, передает Newsnn.ru. Мужчину обвиняют в кражах святых образов из квартир местных жителей. По информации следователей, 47-летний подозреваемый на протяжении нескольких месяцев 2017 года незаконно проникал в частные дома одного из сел Кулебакского района, откуда похитил 14 икон. Ворованное у мужчины изъяли.

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Тюменская пенсионерка отдала мошенникам 330 тысяч рублей. Как сообщает Nashgorod.ru, злоумышленники позвонили женщине на домашний телефон. Один из мошенников представился сыном пенсионерки. Он сказал, что его задержали сотрудники МВД за совершение преступления, однако дело можно замять, заплатив полицейским. Взволнованная пенсионерка сообщила все данные своей банковской карты, а также пин-код. Ущерб от действия злоумышленников составил 330 тысяч рублей.

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Автор: Михаил Войцеховский17 января 2018, 19:19

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