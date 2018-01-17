После резни в пермской школе разгорелся новый скандал

ЧП, произошедшее в школе №127 официально было признано умышленным нападением двух подростков с ножами на четвероклассников. Однако родители пострадавших детей рассказали, что первоначально им рассказывали другую версию событий, что вызвало настоящую бурю негодования.

Согласно одной из версий, прозвучавших в день кровавой поножовщины в пермской школе, двое подростков затеяли драку, а учительница и ученики четвертого класса пострадали, когда пытались их разнять. Позже официальные лица признали, что речь идет о целенаправленном нападении. Однако на родительском собрании после ЧП была озвучена именно версия обычных разборок.

"В один голос стали нас убеждать, что между подростками произошла драка. Но мы же со слов детей знали, что было нападение в чистом виде. Естественно, все родители стали бурно реагировать на эти слова", – цитирует "Московский комсомолец" слова родственницы одного из пострадавшего ребенка. По ее словам, родителей пытались успокоить и погасить новый скандал, уводя разговор в сторону.

Публикация от Инцидент Екатеринбург (@incekb) Янв 14, 2018 at 11:35 PST

"Мы в тот вечер с родителями еще думали: если официальную версию преподнесут как драку, то будем обращаться в вышестоящие инстанции с официальным письмом, планировали опровергать данную версию. Еще мы боялись, если зачинщикам начнут вменять драку, то судить их будут по легкой статье. И это совсем другой срок", – добавила родственница пострадавшего школьника.

"Про нападавших не сказали ни слова. Но когда мы узнали, что их после больницы планируют отпустить под домашний арест, тоже возмутились. Видимо, к нам прислушались. И сейчас уже прошла информация, что из больницы они отправятся в СИЗО", – рассказала она.

Кроме того, из-за произошедшего сильно пострадала репутация школы. Многие ученики боятся возвращаться в учебное заведение, а родители тех детей, которым только предстоит переступить порог школы в 2018 году, задумываются о переводе. "После этого происшествия в интернете поползли слухи, что здесь учатся умственно отсталые, хулиганы, потенциальные преступники, даже наш район называют неблагополучным, хотя это почти центр Перми", – заметила женщина.

Напомним, 15 января в школе №127 в Перми произошел конфликт между учеником и бывшим учеником с применением холодного оружия. В результате ЧП пострадали 15 человек, 12 были госпитализированы. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".