"Нормальный, добрый ребенок": отец пермского головореза сделал заявление

Отец одного из подростков, напавших на пермскую школу, поговорил с журналистами. Мужчина извинился перед пострадавшими детьми и их родственниками.

"Я хотел бы попросить прощения у родителей и детей. Я очень сожалею, что это произошло. Мой сын виноват и должен ответить за это ужасное преступление. И я сейчас молюсь об одном: чтобы все детки поправились, чтобы все остались в здравии", – приводит слова мужчины Газета.Ru. Отец подростка, устроившего резню, рассказал, что ушел из семьи 10 лет назад, когда ребенок был еще совсем маленьким.

После этого он некоторое время поддерживал связь с сыном, но четыре года назад прервал общение. Последний раз мужчина видел отпрыска в 2014 году. "Это был нормальный, добрый ребенок, без каких-то отклонений...Что могло так повлиять на него? Я даже не знаю", – вспоминает мужчина. Он рассказал журналистам телеканала Russia Today, что по его, весьма отрывочной информации, ребенок увлекался компьютерными играми.

Он рассказал, что стал в Перми локальной знаменитостью: "Все знакомые догадались, что речь идет о моем ребенке. Но у меня со всеми положительные отношения. Те, кто хорошо меня знает, попытались поддержать. Но потом будет суд, будет звучать моя фамилия. И я, честно говоря, не знаю, как дальше жить. Понятно, что и с работой придётся попрощаться. В тот день, когда всё это произошло, просто не знал, куда деться".

Напомним, 15 января в школе №127 в Перми произошел конфликт между учеником и бывшим учеником с применением холодного оружия. В результате ЧП пострадали 15 человек, 12 были госпитализированы. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".