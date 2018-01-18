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Безумные регионы: двое мужчин пошли за пивом с автоматом

Кадр из фильма " Операция «Ы» и другие приключения Шурика"
Драка школьников в Ростове, стрельба по батареям в отеле в Казани, смерть на автобусной остановке в Тюмени и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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На заброшенном заводе в Красноуральске лежали несколько тонн никому не нужного тротила. По информации Newizv.ru, взрывоопасное вещество никто не охранял. Бывшую владелицу заброшенного завода взяли под арест – бизнесвумен просто не являлась на заседания суда по делу о нарушении ей правил безопасности на опасных объектах.

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На улице Омска прохожие нашли раздетую пятилетнюю девочку. Анализ показал наличие в крови ребенка алкоголя, сообщает Newsnn.ru. Омичи завели найденыша в ближайший магазин, откуда вызвали скорую. Девочку доставили в больницу. В результате обследования медики обнаружили в крови несовершеннолетней 0,3 промилле алкоголя. Ребенок сбежал от отца, который сидел с ней дома. Мужчина выпил и заснул, не заметив, как дочка ушла из дома.

В Ростове-на-Дону ученики местной школы подрались из-за новенькой. Как сообщает Rostovgazeta.ru, семиклассники сошлись в рукопашную с ребятами на год старше, защищая свою новую подругу, которую обидели ученики восьмого класса. "Девочка пожаловалась подружке, а та рассказала обо всем своему "парню". Мальчики решили разобраться "по-мужски", устроив драку", рассказала директор школы.

В Нижнем Тагиле на учет в подразделение по делам несовершеннолетних поставили семью, в которой мать учила отпрысков курить. По информации Tagilcity.ru, женщина не только травила детей сигаретным дымом, но и избивала и запрещала общаться с отцом.  Местное Следственное управление Следственного Комитета России проводит проверку поведения женщины.

Пьяный казанец устроил в гостинице стрельбу из травматического пистолета. Мужчина, видимо вообразив себя миллиардером Умаром Джабраиловым, решил, что в его номере слишком холодно, а обращаться к персоналу ниже его достоинства и несколько раз выстрелили из травматического пистолета в батарею, сообщает Inkazan.ru. Администрация отеля также решила, что имеет дело с Джабраиловым, порадовалась и вызвала полицию.

В Тюмени на автобусной остановке умер пенсионер, передает Nashgorod.ru. Пожилому мужчине стало плохо, он упал и потерял сознание. Прохожие вызвали скорую. Врачи приехали уже через девять минут и около часа пытались реанимировать пациента. К сожалению, спасти пенсионеру жизнь медикам не удалось.

Злоумышленники по почте отправили в Омскую область килограмм наркотических веществ. По информации Gorod55.ru, такого количества "спайса" хватило бы на 20 тысяч доз. Стоимость килограмма запрещенных веществ оценивается в 2,5 миллиона рублей. Отправитель столь дорогой посылки неизвестен.

Житель Удмуртии по телефону рассказал полицейским о готовящемся взрыве, чтобы сотрудники МВД отвезли его к родственникам. Как сообщает Udm-info.ru, мужчина предложил стражам правопорядка показать место минирования, по счастливому стечению обстоятельств оказавшееся домом его родственников. После того как такси с мигалками довезло пьяного мужчину до места назначения, он признался, что никакой бомбы нет.

В Астраханской области загорелась фура, перевозящая мазут. По информации Novostivolgograda.ru, 55-летний дальнобойщик перевозил топливо из соседней Волгоградской области. До места назначения – города Харабали – он не доехал по трассе Волгоград – Астрахань всего 20 километров. Водитель вовремя заметил возгорание и позвонил в службы спасения, которые и потушили цистерну.

В Уфе двое мужчин пошли за пивом, прихватив с собой автомат. Как сообщает Mkset.ru, местные жители не собирались грабить владельца ларька. Они решили использовать пневматическое оружие, чтобы уговорить сотрудника магазина продать им спиртное после 23:00. После того, как продавец передал мужчинам требуемые ими четыре бутылки пива, "грабители" рассчитались за товар, но на выходе из магазина их задержали прибывшие на место сотрудники Росгвардии.

Автор: Михаил Войцеховский18 января 2018, 21:11

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