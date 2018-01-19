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Регионы

Безумные регионы: в Санкт-Петербурге крокодил сторожил оружие

Кадр из мультфильма "Крокодил Гена"
Похититель шоколада из Ижевска, таможенник, принимающий взятки китайскими шинами из Тюмени и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru. 
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5-летнюю девочку доставили на лечение в Нижний Новгород, сообщает Newsnn.ru. Уроженка Грозного летела на спецрейсе, ребенка сопровождали медицинские специалисты Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ. Встречала ребенка оперативная группа ГУ МЧС России по Нижегородской области.

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В подвале жилого дома в Санкт-Петербурге живой крокодил сторожил арсенал, сообщает Newizv.ru. Полицейские обнаружили пресмыкающееся в обиталище местного жителя, учредителя военно-патриотической организации. Вместе с экзотическим животным в подвале здания оперативники нашли тайник с оружием, в котором было более 20 самодельных взрывных устройств, артиллерийский снаряд, минометную мину, около сотни патронов, 40 переделанных макетов автомата Калашникова.

В Ростовской области задержали 28-летнего местного жителя. По информации Rostovgazeta.ru, его обвиняют в убийстве водителя такси. По версии следствия, преступник был знаком с жертвой. Он решил похитить машину 23-летнего молодого человека. Для этого подозреваемый договорился с таксистом о встрече, на которой несколько раз ударил того ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

13-летний екатеринбуржец травмировался во время давки в школьном гардеробе. Как сообщает Tagilcity.ru, по предварительной информации стало известно, что мальчику сломали ногу.  Однако, после осмотра в больнице мама школьника заявила, что подросток отделался обычным ушибом. Давка возникла из-за того, что в учебном заведении была сокращенная смена, и все классы закончили уроки в одно время.

В Кирове башенный кран обрушился на дом. По информации Inkazan.ru, в результате происшествия один человек погиб. Строительная техника проломила крышу дома и раздавила машину. Жертвой оказался оператор крана, не успевший покинуть кабину. Кроме того, серьезно пострадал еще один рабочий. Сейчас он госпитализирован.

Тюменский таможенник оштрафован за взятку. Как сообщает Nashgorod.ru, осужденный брал мзду китайскими автомобильными шинами. За предоставление начальнику автотранспортного отдела тюменской таможни резины, местный предприниматель "выиграл" тендер на техническое обслуживание и ремонт машин, принадлежащих парку таможни. Служащий ведомства уволен, его приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Неизвестный мужчина залез на вышку линий электропередач. Он отказывался слезать на протяжении нескольких часов, отмечает Gorod55.ru. Когда местного жителя все же уговорили спуститься с небес на землю, оказалось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. В итоге, мужчину доставили в больницу.

В Удмуртии полицейские задержали 18-летнего жителя Ижевска. По информации Udm-info.ru, его подозревают в краже из столовой шоколада на сумму более 20 тысяч рублей. Молодой человек проник в здание столовой через люк в крыше. Он похитил 1 800 рублей и шоколад, считают следователи. Сейчас сладкоежке грозит пять лет лишения свободы.

В Волгоградской области многодетный отец обвиняется в незаконном хранении наркотиков. Как сообщает Novostivolgograda.ru, житель одного из местных хуторов заготовил для личного употребления 125 граммов марихуаны, которые хранил в двухлитровой банке. Мужчине светить до 10 лет тюрьмы.

В Башкирии местный житель дважды ударил полицейского. Как сообщает Mkset.ru, сначала стражу правопорядка досталось по голове бутылкой шампанского. Когда же его коллеги задержали и доставили в отделение явно нетрезвого мужчину, тот ударил полицейского второй раз, уже телефоном. 

Автор: Михаил Войцеховский19 января 2018, 21:02

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