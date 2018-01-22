Безумные регионы: обидчивый омич зарезал друга из-за Крещенских купаний

Браконьер-рецидивист из Тюмени, пьяный подставщик из Свердловской области, невозмутимые спасатели из Пушкино и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

В Хабаровске ветеран Великой отечественной войны погиб из-за разрыва трубы. Как сообщает Newizv.ru, тело пенсионера обнаружил его сын. Вся квартира погибшего была заполнена паром, образовавшимся из-за прорыва труб горячего водоснабжения. Следствие полагает, что причиной смерти ветерана могли стать множественные ожоги.

53-летний нижегородец умер в больнице после наложения ему гипса на руку. По информации Newsnn.ru, местный житель обратился ко врачам с жалобами на боль в предплечье. Ему наложили гипс и отпустили домой, однако через два дня здоровье пациента значительно ухудшилось и его пришлось госпитализировать. На следующую день мужчина скончался. Причина смерти до сих пор не известна.

В Ростовской области под лед провалился 60-летний местный житель. Как сообщает Rostovgazeta.ru, мужчина отправился порыбачить, но не учел, что река еще недостаточно замерзла. В итоге, он провалился под лед и утонул, так как никого не было поблизости. Тело погибшего нашли на глубине 2,5 метра.

Житель Свердловской области разгуливал по улицам города Тавда с ружьем в руках. По информации Tagilcity.ru мужчина был пьян. Когда его задержали полицейские, он рассказал, что взял ружье у своего собутыльника. Таким образом местный житель подставил своего приятеля: оружие не было зарегистрировано, и теперь против ранее судимого жителя Тавды возбуждено уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия и его передачу другим людям.

В Удмуртии насмерть замерз 11-летний школьник. Как сообщает Inkazan.ru, тело ребенка обнаружили в садовом массиве Воткинска. За день до смерти мальчика его родня обратилась за помощью к поисковым отрядам: ребенок не вернулся из школы домой. Волонтеры смогли обнаружить мальчика, к сожалению, уже мертвого.

Жителя Тюмени посадили в тюрьму за браконьерство. По информации Nashgorod.ru, злоумышленник незаконно спилил 46 сосен. Сообщается, что ранее мужчина уже был осужден за такое же преступление на 2,5 года условно. В этот раз суд не проявил к браконьеру снисхождения, и отсидеть придется уже реальный срок. Кроме того, Мужчина должен будет выплатить 350 тысяч рублей штрафа.

Омич зарезал друга, который обиделся, что с ним не пошли на Крещенские купания. По информации Gorod55.ru, именно это стало причиной ссоры, переросшей в драку, которая закончилась убийством. Потерпевший скончался в больнице от ножевых ранений. При этом, он первый начал конфликт, обвинив своего приятеля в предательстве: тот предпочел отправиться на Крещенские купания с другими людьми.

В Удмуртии в результате ДТП погибли два человека, передает Udm-info.ru. В аварии участвовали два российских автомобиля: "Лада Гранта" и "Ока". 26-летний водитель малолитражки получил сильный удар в лоб с выскочившей на встречную полосу "Ладой". Ее владелец не справился с управлением. В итоге оба автомобилиста погибли, пассажирка "Гранты" была госпитализирована.

В Волгоградской области местный житель насмерть забил жену, которая пила больше, чем он. Именно это стало причиной ярости 54-летнего мужчины, передает Novostivolgograda.ru. Трагедия произошла в гостях у приятеля семьи. После вечера возлияний гости вместе с хозяином сели за стол и решили выяснить, кто из них опьянел сильнее. Оказалось, что это была 51-летняя женщина. Муж решил, что та опозорила его своим поведением и начал избивать ее. От полученных травм несчастная скончалась.

В Уфе на мужчину завели уголовное дело. Его считают виновным в причинении тяжкого вреда здоровью 79-летней местной жительнице. По информации Mkset.ru, пенсионерка получила перелом бедра после того, как на нее обрушилось металлическое строительное ограждение, которое и устанавливал обвиняемый.

Жительнице подмосковного Пушкино пришлось обращаться к спасателям, чтобы снять с пальца обручальное кольцо, передает Mosregtoday.ru. Прибывшие на вызов специалисты, ничтоже сумняшеся, перекусили ценное украшение кусачками. Причиной вызова стало то, что девушка ушибла руку, которая начала опухать. Снять кольцо самостоятельно она не успела.