Безумные регионы: ритуальное бюро использует бэушные гробы

В Нижегородской области мужчина стрелял по соседям, в Ростовской области подросток задержан за избиение сверстника, и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Жители Тагила заподозрили, что в одном из похоронных бюро города продают уже использованные гробы, сообщает Newizv.ru. На такую теорию членов погребально процессии натолкнуло то, что домина, в которой лежал их родственник сильно отличается от той, которую они приобрели в агентстве. Гроб выглядел старым и грязным, на бортах его были видны следы от старой земли.

В Нижегородской области местный житель сел на 10 лет в тюрьму за стрельбу по соседям. 45-летнего мужчину обвинили в покушении на убийство четырех односельчан. По информации Newsnn.ru, осужденный зимой прошлого года вышел из дома и открыл беспорядочную пальбу по жителям села. Поводом для мужчины послужило то, что потерпевшие слишком громко разговаривали между собой.

В Ростовской области на подростка завели уголовного дело за избиение сверстника. Как сообщает Rostovgazeta.ru, 17-летний юноша несколько раз ударил потерпевшего с такой силой, что у ого зафиксировали разрыв селезенки и внутреннее кровотечение. 16-летний пострадавший был госпитализирован.

Две жительницы Екатеринбурга едва не погибли в крещенскую ночь. По информации Tagilcity.ru, пострадавшие отправились в соседнюю деревню, чтобы окунуться в прорубь. В пути их машина заглохла, и женщины начали замерзать. Потерпевших спаси полицейские: они посадили несчастных в свою машину, напоили горячим чаем и отвезли в город.

Суд Республики Татарстан оставил в силе условный приговор в отношении четырех уволенных полицейских. По информации Inkazan.ru, они запытали замдиректора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павла Дроздова. Мужчина скончался от нанесенных в участке травм. Экс-сотрудников правоохранительных органов признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

Двое братьев из Тюмени задушили и скинули в колодец своего знакомого, передает Nashgorod.ru. Как сообщает издание, родственники пили вместе со своим знакомым. В ходе застолья между ними возникла ссора. В итоге один из братьев задушил собутыльника, а родственник помог избавиться от тела. Суд приговорил их к реальным срокам в колонии особого режима.

Полицейские Омска зашли в тупик. Как сообщает Gorod55.ru, правоохранительные органы не могут разобраться в запутанной истории. 43-летний мужчина обвинил в изнасиловании свою собутыльницу, которая раньше зарабатывала себе на жизнь продажей сексуальных услуг. Та, в вою очередь заявляет, что ее саму изнасиловали, а надругаться над мужчиной заставили под угрозой избиения.

В Ижевксе мужчина в магазине набросился с ножом на незнакомца. По информации Udm-info.ru, между 28-летним нападавшим и его 31-летним оппонентом произошел конфликт в очереди в продуктовом магазине. В итоге молодой человек достал нож и зарезал обидчика.

В Волгограде жадность сгубила вора. Молодой человек срезал с телефонных линий слишком много кабеля и не смог убежать от полицейских. В его рюкзаке стражи правопорядка обнаружили 80 метров оптоволокна, сообщает Novostivolgograda.ru.

В Башкирии арестовали мужчину, который обманом заставил местную жительницу заплатить ему 826 тысяч рублей. Он обещал наивной женщине решить вопрос с военкоматом для ее сына, чтобы тот не пошел в армию. После получения денег мужчина исчез, а потерпевшая написала заявление в полицию, передает Mkset.ru.