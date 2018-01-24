"Единая Россия" поможет оборонке перейти на гражданские рельсы

Этой весной Госдума всерьез займется решением задач по диверсификации предприятий оборонки. Тему поднял в Уфе президент Владимир Путин, а в думской фракции "Единой России" заявили, что она станет приоритетом в весеннюю сессию Госдумы.

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