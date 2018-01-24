"Единая Россия" разработает инструменты поддержки промышленности

Для повышения стабильности экономики нужен комплексный подход к развитию оборонного и гражданского производства. Так депутат Денис Кравченко прокомментировал прозвучавшее в Уфе заявление президента России о необходимости проанализировать законодательные барьеры, мешающие диверсификации предприятий оборонки.

"Безусловно, курс на диверсификацию должен быть продолжен, он должен стать частью работы каждого предприятия оборонно-промышленного комплекса, выполняться на системной основе. Нашим предприятиям необходимо постоянно осуществлять поиск новых рыночных ниш, развивать технологии, снижать издержки производства. И только комплексный подход к развитию и повышению эффективности оборонного и гражданского производства гарантирует стабильное развитие нашей экономики", – сказал координатор партийного проекта "Единой России" "Локомотивы роста" Денис Кравченко.

По словам политика, в рамках деятельности профильного комитета Госдумы и возглавляемого им партпроекта, сегодня прорабатываются не только возможности устранения законодательных барьеров, но и ведется поиск новых инструментов поддержки промышленности.

С Минфином мы разрабатываем форматы реализации новых принципов работы специальных приоритетных инвестиционных контрактов, с Министерством экономического развития обсуждаем возможности расширения концессионных соглашений на проекты в области создания продукции гражданского и двойного назначения.

Кравченко отметил, что партия продолжит работу в этих направлениях и проведет детальный анализ законодательных барьеров, препятствующих диверсификации оборонной промышленности. В итоге будут подготовлены поправки в действующие законы.





Сегодня, 24 января во время посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения президент Владимир Путин обратил внимание на необходимость развития гражданского производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Глава государства призвал депутатов уже в эту парламентскую сессию проанализировать, какие законодательные барьеры препятствуют диверсификации оборонных производств.

Как отметил руководитель общественного совета проекта "Локомотивы России", вице-председатель Мирового энергетического совета Олег Бударгин, Владимир Путин поднял чрезвычайно важную для экономики страны тему. "В рамках проекта "Локомотивы роста" мы уже ведем работу по наиболее перспективным направлениям развития, – рассказал Бударгин. - Главный вызов современности переход в новый технологический цикл, а значит мало переориентировать предприятия ОПК просто на выпуск гражданской продукции, а сама продукция должна быть высокотехнологичной и конкурентной".





По его мнению, выпуск гражданской продукции на предприятиях ОПК не должен снижать объем продукции военного назначения, а современные возможности автоматизации не должны привести к сокращению рабочих мест. Таким образом, уверен Бударгин, поставленная президентом задача дает возможность создать новые высокотехнологичные рабочие места и увеличить производство.

"Оборонная промышленность имеет уникальную возможность – это гособоронзаказ, в рамках которого у предприятий есть ресурсы быть лидерами нового технологического цикла во всех сферах нашей жизни, – отметил Бударгин – Эти предприятия должны реализовывать потенциал союза науки, образования и производства". Технологическое развитие – для России важнейшая составляющая не только экономического роста, повышения эффективности производства, но и вопрос экономической безопасности, заключил он.