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Регионы

На Крымском мосту случилось долгожданное событие

Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС
Теперь по трассе через Керченский пролив могут проехать не только легковые, но и грузовые автомобили. Движение для большегрузного транспорта открылось несколько часов назад. Сообщается, что за это время по трассе проехали уже более 700 фур. 
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В информационном центре "Крымский мост" отметили, что на 08:00 1 октября по Крымскому мосту проехали 706 грузовых автомобилей. В Керчь проследовали 382 фуры, в обратном направлении, на материк, – 324 грузовика. 

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Наиболее распространенным типом грузового транспортного средства стали автопоезда, вес которых составляет около 30 тонн. Всего на утро 1 октября по мосту проехали более 550 таких транспортных средств. Также по трассе через Керченский пролив проследовали 80 автопоездов массой свыше 15 тонн, а также 56 – более 35 тонн.

В целом же, сообщает инфоцентр, всего с момента запуска автомобильного движения по Крымскому мосту по нему проехало почти три миллиона транспортных средств. В одном только сентябре – около 485 тысяч машин в обе стороны. При этом таманское направление было преобладающим: из Крыма в Краснодарский край проследовали около 260 тысяч автомобилей. 

Напомним, автомобильную часть Крымского моста официально открыл 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин. Глава государства лично проехал через Керченский пролив за рулем КамАЗа. Рано утром на следующий день по трассе в Крым открылось движение для всех автомобилистов. 

Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС

С момента открытия на мосту было установлено ограничение движения фур весом более 3,5 тонны. При этом правило действовало не только для трассы через Керченский пролив, но и на подходах к ней – как со стороны Крыма, так и со стороны Кубани. 

В настоящее время продолжается строительство железнодорожной части переправы. Рабочие вбивают сваи, собирают металлоконструкции пролетов, чтобы успеть открыть вторую очередь Крымского моста к концу следующего года. Поезда, которые отправятся с полуострова, свяжут Симферополь и другие местные города с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом, сделав дорогу через Керченский пролив полноценным транспортным коридором. 

Ну а украинцы, между тем, продолжают распространять небылицы о Крымском мосте. Некоторые на полном серьезе заявляют, что трассу уже начало затапливать. Другие уверены, что рано или поздно сооружение рухнет в Керченский пролив.  

Автор: Иван Поляков1 октября 2018, 12:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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