"ЕР" проконтролирует работу нового главы Владимирской области
На заседании Заксобрания Владимирской области Киселев вручил новому главе региона "синюю папку" с наказами и поручениями избирателей.
"В ходе встреч депутатов Госдумы с жителями региона от последних поступило большое количество жалоб и предложений, которые отражают проблематику всей Владимирской области и ее муниципалитетов", – сказал единоросс. По его словам, партийцы проконтролируют работу главы региона по решению изложенных в наказах проблем.
Говоря о конкретных предложениях владимирцев, Киселев отметил, что большая их часть касается развития социальной сферы: разработки системы льгот и доплат для граждан пенсионного возраста, аналогичной той, которая существует в Москве и Московской области, выделения многодетным женщинам земельного участка и многого другого.
Кроме того, рассказал глава областного парламента, от людей поступают вопросы и предложения по медицинской сфере, в том числе относительно нехватки узконаправленных специалистов, оттоку кадров в крупные города, низкой заработной платы и прочего.
Говоря о жалобах, поступивших из районов, Киселев отметил, что многие из них касаются расселения аварийного жилья и нехватки рабочих мест. "А также недостаточной газификации, утилизации твердых бытовых отходов, благоустройства, открытия фельдшерско-акушерских пунктов, неудовлетворительного состояния дорог", – сказал единоросс. Он отметил, что жалобы поступали от жителей Ковровского, Киржачского, Муромского и других округов субъекта Федерации.
Единый день голосования проходил 9 сентября. В 26 субъектах Федерации выбирали высших должностных лиц, в 16 – депутатов региональных законодательных собраний. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, комментируя итоги выборов, отметил, что в среднем по стране партию поддержали более 60% избирателей.
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