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Регионы

"Единая Россия" сохранила политическое лидерство

Фото: er.ru
По итогам единого дня голосования, который прошел 9 сентября, "Единая Россия" сохранила политическое лидерство в большинстве регионов. Из 26 регионов партия одержала победу в 22, отметил гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), член высшего совета "ЕР" Дмитрий Орлов. 
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По его словам, "ЕР" смогла сохранить лидерство даже в городах с традиционно высоким уровнем протестного голосования – к примеру, в Волгограде. Там партия взяла 52,64% голосов на выборах в местную городскую думу.  

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Вместе с тем аналитик полагает, что по результатам единого дня голосования необходимо формулировать новые показатели успешности избирательных кампаний. Успешным, по его словам, можно признавать голосование на выборах в заксобрания с результатом от 30% и больше. "На губернаторских выборах просто победа – тоже очень успешная кампания, 60+ – очень успешная кампания", – уточнил Орлов.  

Он подчеркнул, что результаты кампаний по выборам глав регионов во многом отличны друг от друга, поскольку голосование проходило в субъектах Федерации с разными социально-экономическими и политическими условиями. Наивысший уровень конкуренции очевиден в тех регионах, где победитель не был определен в первом туре, добавил политолог.

Вторые туры на выборах возникли по разным причинам, отметил эксперт. Среди них Орлов выделил слабую предвыборную кампанию, усталость людей от того или иного местного руководителя. По его словам, неверно интерпретировать возникновение вторых туров как неудачу партии власти. "Если бы это было так, снижение поддержки губернаторов и вторые туры были бы повсеместно, и уровень поддержки "Единой России" тоже упал бы", - пояснил генеральный директор АПЭК. 

Дмитрий Орлов. Кадр youtube.com

В ряде субъектов Федерации вероятность проведения второго тура была предотвращена благодаря эффективной кампании основных кандидатов. Орлов особенно выделил Алтайский край, где, по предварительным данным, исполняющий обязанности губернатора Виктор Томенко получает 53,45% голосов избирателей.  

Его результат политолог назвал весьма достойным, учитывая высокую протестную активность в Алтайском крае. Необходимо учитывать и тот факт, что исполняющим обязанности главы региона Томенко стал довольно поздно, подчеркнул Орлов. Кандидат смог вступить в диалог с разными группами избирателей, провести масштабное обсуждение программы "Алтайский край. Энергия развития", которую сформировали на основе наказов многих тысяч алтайцев.

Партия власти показала неплохой результат и в ряде проблемных регионов, отметил Орлов. На выборах в Ил Тумэн (Госсобрание) Якутии единороссы получили порядка 53,35% голосов, что выше результатов партии на выборах в Госдуму в 2016 году, когда она заручилась поддержкой 46,62% избирателей, а также итогов выборов в местный парламент в 2013 году (47,41%). "Единая Россия" усилила свои позиции и в городской думе Екатеринбурга (31,6% против 28,3% пятью годами ранее), а также смогла сохранить уровень поддержки в Законодательном собрании Ненецкого автономного округа (38,97%). 

Фото: Данил Айкин/ТАСС

Единый день голосования проходил в минувшее воскресенье, 9 сентября. В 26 субъектах Федерации выбирали высших должностных лиц, в 16 – депутатов региональных законодательных собраний.  

В 12 субъектах граждане голосовали за кандидатуры в депутаты административных центров, в восьми – за глав административных центров. Кроме того, состоялось 15 кампаний по выборам в органы местного самоуправления (более 23 тысяч мандатов), а также досрочные выборы семи депутатов Госдумы.   

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, комментируя итоги выборов, отметил, что в среднем по стране партию поддержали более 60% избирателей. По его словам, лучшие результаты "ЕР" показала в регионах с высокой явкой.  

Автор: Иван Поляков12 сентября 2018, 14:00

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