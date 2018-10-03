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Регионы

Турчак: порядок финансирования благоустройства в регионах нужно сохранить

Андрей Турчак. Фото: ER.RU
Действующий порядок предоставления субсидий регионам на благоустройство необходимо сохранить, предусмотрев возможность их использования для внутридворовых территорий и населенных пунктов с населением более тысячи человек. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.
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По его словам, изменение облика российских городов, благоустройство дворовых и общественных территорий – один из самых успешных и результативных проектов "ЕР". "Эта масштабная задача решается в рамках партийного проекта "Городская среда". Более того, это одна из основных задач, поставленных президентом в его послании Федеральному Собранию", – сказал парламентарий в ходе заседания Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России".  

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"Единая Россия" проверила благоустройство дворов

Секретарь Генерального совета партии напомнил, что в настоящее время в региональные программы включено около 212 тысяч домов. Из них к концу года благоустроят порядка 40 тысяч. По словам Турчака, люди ждут, когда дойдет очередь до их двора.  

Вместе с тем он отметил, что есть предложение исключить из правил предоставления субсидий населенные пункты с население более тысячи человек, оставив лишь города, а финансирование благоустройства дворов возложить на местные бюджеты и внебюджетные источники.  

Турчак уверен: муниципалитеты решить эту задачу за счет одних лишь собственных средств не смогут. Таким образом, отметил секретарь Генсовета "ЕР", будут обмануты ожидания огромного числа людей.

 Фото: GLOBAL LOOK press

"Партия предлагает сохранить действующий порядок предоставления субсидии регионам, предусмотрев возможность использования федеральной субсидии на благоустройство внутридворовых территорий, а также на благоустройство населенных пунктов с населением более тысячи человек", – сказал законодатель.

По словам Турчака, где и какие объекты должны появиться нужно решать только местным жителям. Он отметил, что в 2018 году в рейтинговом голосовании по проектам реконструкции общественных пространств в 84 субъектах принимали участие 18 миллионов человек. "Эти цифры – далеко не предел, необходимо в каждом конкретном дворе, парке, сквере советоваться с гражданами", – сказал он.  

Говоря об изменениях в правила по субсидиям для регионов на благоустройство премьер-министр России, председатель "ЕР" Дмитрий Медведев отметил, что изменения не должны лишать финансирования малые населенные пункты.  

Партийный проект "Единой России" "Городская среда" направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в субъектах Федерации. Работы проводятся на основании обращений и инициатив местных жителей, на каждом этапе благоустройства обеспечивается общественный контроль.    

Работа координируется между федеральными, региональными и местными властями. При этом в благоустройство активно вовлекаются местные жители. Особое внимание в партпроекте уделено городским паркам. Для повышения уровня их комфорта проводятся общественные слушания, собираются пожелания граждан.

Автор: Иван Поляков3 октября 2018, 18:37

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