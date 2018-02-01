"ЕР" вступилась за калининградцев

"Единая Россия" предлагает Минфину и Федеральной таможенной службе (ФТС) урегулировать вопрос пошлины, которую вынуждены платить жители Калининградской области при переезде в другой регион. Согласно действующим нормам, для отправления личных вещей из российского эксклава на новое место проживания калининградцы должны платить пошлину за каждый килограмм груза сверх разрешенных 50.





Инициатором обращения в органы исполнительной власти стал депутат Госдумы Евгений Федоров. Он направил письмо главам Минфина и ФТС, в котором предлагает устранить несправедливость, из-за которой страдают жители самого западного субъекта Федерации.

"В настоящее время с жителей Калининграда взимают таможенную пошлину за переезд в другой регион. Прошу разъяснить обоснованность и законность данных действий, а также порядок устранения имеющихся несоответствий в положениях действующих нормативно-правовых актов законодательства, регламентирующих взимание пошлины с людей при переезде из одного региона России в другой", – заявил парламентарий.

По словам Федорова, в его адрес приходит много обращений от граждан, в которых они жалуются на то, что вынуждены уплачивать таможенную пошлину при переезде в другие регионы страны. В настоящее время, отметил депутат, беспошлинно разрешается перевезти только до 50 килограммов личных вещей.

Эта тема уже неоднократно поднималась журналистами различных СМИ. Проблема заключается в том, что при переселении жители Калининградской области в своих расходах на переезд должны учитывать и пошлину на перевозимые грузы. А она составляет четыре евро за каждый килограмм сверх разрешенной нормы груза.







Напомним, в этом году вступил в действие новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Как ожидалось, одновременно с ним начнет действовать и новый закон о таможенном регулировании. Однако этого не произошло. С 2018 года все таможенное законодательство России должно применяться таким образом, чтобы это не противоречило Таможенному кодексу ЕАЭС.

