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Регионы

"ЕР" вступилась за калининградцев

Фото: vk.com/duma
"Единая Россия" предлагает Минфину и Федеральной таможенной службе (ФТС) урегулировать вопрос пошлины, которую вынуждены платить жители Калининградской области при переезде в другой регион. Согласно действующим нормам, для отправления личных вещей из российского эксклава на новое место проживания калининградцы должны платить пошлину за каждый килограмм груза сверх разрешенных 50.

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Инициатором обращения в органы исполнительной власти стал депутат Госдумы Евгений Федоров. Он направил письмо главам Минфина и ФТС, в котором предлагает устранить несправедливость, из-за которой страдают жители самого западного субъекта Федерации.

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"В настоящее время с жителей Калининграда взимают таможенную пошлину за переезд в другой регион. Прошу разъяснить обоснованность и законность данных действий, а также порядок устранения имеющихся несоответствий в положениях действующих нормативно-правовых актов законодательства, регламентирующих взимание пошлины с людей при переезде из одного региона России в другой", – заявил парламентарий.

По словам Федорова, в его адрес приходит много обращений от граждан, в которых они жалуются на то, что вынуждены уплачивать таможенную пошлину при переезде в другие регионы страны. В настоящее время, отметил депутат, беспошлинно разрешается перевезти только до 50 килограммов личных вещей.

Эта тема уже неоднократно поднималась журналистами различных СМИ. Проблема заключается в том, что при переселении жители Калининградской области в своих расходах на переезд должны учитывать и пошлину на перевозимые грузы. А она составляет четыре евро за каждый килограмм сверх разрешенной нормы груза. 

Евгений Федоров. Фото: eafedorov.ru

Напомним, в этом году вступил в действие новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Как ожидалось, одновременно с ним начнет действовать и новый закон о таможенном регулировании. Однако этого не произошло. С 2018 года все таможенное законодательство России должно применяться таким образом, чтобы это не противоречило Таможенному кодексу ЕАЭС.

Автор: Дмитрий Куклин1 февраля 2018, 14:01

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