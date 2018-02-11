На месте крушения самолета в Подмосковье найдены тела жертв

На месте предполагаемого крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье найдены фрагменты двух тел. Лайнер следовал рейсом из аэропорта Домодедово в город Орск Оренбургской области.

Продолжение: При крушении самолета в Подмосковье погибли все 71 человек

Об обнаружении первых тел жертв авиакатастрофы сообщил телеграм-канал Mash. Судно предположительно упало в Раменском районе Московской области. На борту лайнера было 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

Сообщается, что лайнер пробыл в воздухе всего лишь две минуты. Со слов очевидца, которого цитирует "Интерфакс", самолет горел в воздухе. "Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", – заявил очевидец.

Сообщается, что машина была произведена менее восьми лет назад. Ранее он использовался авиакомпанией "Россия" и совершал в том числе зарубежные перелеты. Позже он достался "Саратовским авиалиниям".

Глава Минстранса Максим Соколов уже вылетел на место предполагаемого крушения, сообщают "РИА Новости". Чиновник провел переговоры с глава МЧС и Росавации, а также руководителем Московской области.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.