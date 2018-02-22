Безумные регионы: жителя Омска признали виновным в убийстве голубя

Воровка-соблазнительница из Нижнего Тагила, корыстный убийца собственной тети из Волгограда и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.



В Дзержинске таксист сбил 12-летнего мальчика на "зебре" напротив школы, сообщает Newsnn.ru. От удара ребенка отбросило на несколько метров. На место происшествия прибыли медики и госавтоинспекторы. Пострадавшего госпитализировали.

Глава Сабинского района Татарстана Раис Минниханов призвал верующих женщин пропагандировать среди селянок отказ от контрацептивов и абортов, передает Newizv.ru. Руководитель района высказал свою идею при обсуждении проблемы демографии.

По информации Rostovgazeta.ru, более ста нелегальных стоков в реку Темерник обнаружено в Ростове-на-Дону. По словам губернатора области Василия Голубева, полная очистка реки завершится в 2022 году. В итоге водоем должен стать ландшафтным природным парком для всех жителей и гостей города.

В баре Нижнего Тагила девушка соблазнила мужчину и обворовала его. Чтобы избежать наказания, нарушительница прикинулась жертвой, сообщает Tagilcity.ru. Известно, что ранее злоумышленница уже отбывала наказание в тюрьме за разбой. На этот раз ее приговорили к двум годам колонии общего режима за грабеж и ложный донос.

Под Кировом полицейские спасли замерзающего дальнобойщика из Казани. По информации Inkazan.ru, самостоятельно водитель не смог выбраться из колеи. Спустя почти пять часов на помощь мужчине прибыли сотрудники ГИБДД. Мужчину отогрели и вызвали спецтехнику, после чего фура уехала по маршруту.

Директор тюменской строительной компании "Стройконструкция" задолжал сотрудникам более трех миллионов рублей. Руководитель фирмы привлечен к уголовной ответственности за мошенничество и невыдачу заработных плат, передает Nashgorod.ru.

За убийство голубя в присутствии детей 31-летнего омича наказали ограничением свободы сроком на пять месяцев, сообщает Gorod55.ru. Такой приговор 22 февраля вынес суд Омска по уголовному делу против жителя, обвиненного в жестоком обращении с животными. Первоначально, мужчина прицельным выстрелом из металлической спортивной рогатки ранил камнем птицу, а затем поймал ее и с силой ударил об асфальт, после чего еще трижды - об угол бетонного строения.

По информации Udm-info.ru, в столице Удмуртии задержали мужчину, которого подозревают в ложном минировании жилого дома. Уголовное дело возбуждено в отношении 29-летнего ранее судимого ижевчанина. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он позвонил на горячую линию "112" и сообщил о том, что в доме на ул. Союзной якобы заложена бомба. Информация оказалась фейком.

Полиция разыскивает 52-летнего уроженца Волгограда, который задушил 90-летнюю тетю из-за квартиры в Санкт-Петербурге, передает Novostivolgograda.ru. Мужчина обосновался в городе на Неве полтора года назад и не имел собственной жилплощади. Жажда наследства в виде квартиры в центре города, вероятно, вскружила ему голову, и он решил сымитировать несчастный случай. По другой версии, убийство произошло в результате ссоры.

В башкирском городе Дюртюли преступники напали на 44-летнюю женщину, ударили бутылкой по голове и пытались отобрать сумку. Полицейские установили личность нападавших и задержали их. Ими оказались двое ранее судимых людей, сообщает Mkset.ru.

По информации Tdnu.ru, в Уфе следователи проверят халатность врачей из-за смерти 22-летней пациентки. Известно, что днем 15 февраля с подозрением на ишемическую болезнь сердца в Республиканский кардиоцентр была доставлена девушка, которая примерно в 18 часов в результате проведенной операции "коронография" скончалась в этом же лечебном учреждении.