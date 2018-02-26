Безумные регионы: житель Омска пал жертвой мясорубки

Скандал с врачами в Новом Уренгое, рекордный мороз в Казани и Нижний Новгород на карантине. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Восемь школ и столько же детских садов закрыты на карантин в Нижегородской области. Областное управление по ЧС сообщило о распространении ОРВИ. По данным ведомства, закрыты школы в Канавинском и Советском районах Нижнего Новгорода, а также в Кстовском и Павловском районах области. Кроме того, частично приостановлен учебный процесс в 60 классах 22 школ. Это школы в Автозаводском, Сормовском, Московском, Ленинском и Советском районах Нижнего Новгорода, в Дзержинске и Борском районе и 4 класса в Нижегородском кадетском корпусе. Кроме того, закрыты 42 группы в 34 детсадах, передает Newsnn.ru.

Скандал в соцсетях вызвало селфи врача Новоуренгойской больницы. Пользователи пытались выяснить, может ли медик публиковать в сети снимки, сделанные в местах, где оказывают помощь другим людям? Некоторые оправдывают женщину, так как на снимке не видны подробности проводимых с пациентом процедур. На фото только сам медик в медицинской одежде и оборудование. СМИ все же вычислили медицинское учреждение, где был сделан снимок, и направили официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Главврач больницы ответил, что действия медработника станут предметом рассмотрения комиссии по этике, сообщает Newizv.ru.

Уголовное дело заведено в Ростове-на-Дону в отношении главы крупной компании. Мужчина, вымогал 12,5 миллиона рублей у жены своего компаньона. Подследственный в прошлом году узнал, что его заместитель был задержан по подозрению в незаконном обороте боеприпасов и наркотиков. Жене задержанного находчивый бизнесмен предложил помощь в обмен на крупную сумму – обещая, что незадачливого супруга освободят из-под стражи. Следователи отмечают, что в реальности повлиять на ситуацию мужчина никак не мог. Женщина обратилась в региональное управление ФСБ. При получении 10 миллионов рублей подозреваемый был задержан. Ему грозит до шести лет колонии, пишет Rostovgazeta.ru.

Больница Нижнего Тагила в ночь на 19 февраля приняла двоих пострадавших. Молодые люди 23 и 24 лет поступили в медучреждение с колото-резаными ранами груди. Полиция тут же выехала в дом по улице Черноморской, откуда парней госпитализировали. На месте ЧП стражи порядка обнаружили нож и одежду в пятнах, похожих на кровь. Нападавшего в квартире не было. Под подозрение попал 35-летний приятель пострадавших, который ранее уже отбывал срок. Мужчину задержали, передает Tagilcity.ru.

А Казань тем временем замерзала. В городе в ночь с 25 на 26 февраля зафиксировали рекордно низкую температуру за последнее десятилетие. Под утро температура опустилась до -23,5 градусов. Предыдущий рекорд в этот день зафиксировали в 2007 году, когда столбики термометров опустились до -26 градусов. Как говорят синоптики, погода определяется блокирующим антициклоном - он, как гора, не пропускает теплый поток с Атлантики. С пятницы ожидается повышение температуры до 6-7 градусов ниже нуля, сообщает Inkazan.ru.

"Колесный" мошенник задержан правоохранительными органами в Уфе. В столицу Башкортостана мужчина прибыл из Тюмени. Тюменские жители в конце прошлого года подали несколько жалоб в полицию. По их словам, они сдавали мужчине на реализацию колеса от своих автомобилей, при этом не заключая никаких договоров. Злоумышленник ограничивался распиской о получении имущества. Своих обязательств он не выполнял и через некоторое время перестал выходить на связь. Стражи порядка выяснили, что подозреваемый покинул пределы Тюменской области и продолжили поиски за пределами региона. Задержали 44-летнего тюменца в Уфе. Ему вменяют в вину 20 преступных эпизодов, передает Nashgorod.ru.

Трагический эпизод произошел 24 февраля 2018 года в селе Сергеевка Калачинского района Омской области. Драка завязалась между глухонемым потерпевшим и его соседом по улице. Конфликт возник из-за того, что глухонемой омич попросил закурить, однако выпившему соседу показалось, что жест был оскорбительным, сообщает пресс-служба СК России по Омской области. В это время пьяная 39-летняя сожительница соседа направлялась к соседке с мясорубкой. Решив заступиться за своего мужчину, она нанесла потерпевшему удары по голове. От полученной открытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался в больнице. Подозреваемая задержана, пишет "Город 55".

Подпольная лаборатория по производству наркотиков обнаружена в Завьяловском районе Удмуртии. Злоумышленники арендовали для своих целей частный дом. Наркодилеров задержали при попытке продажи веществ на 12-км автодороги Ижевск – Воткинск, на одной из заправочных станций. Помимо этого, во время осмотра автомобиля, принадлежащего одному из преступников, полицейские обнаружили и изъяли 60 свертков с наркотическими и психотропными веществами. Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы, сообщает Udm-info.ru.

22-летняя жительница Советского района Волгограда осталась без денег после того, как решила воспользоваться услугами агентства по трудоустройству. Женщина обратилась по объявлению, ей ответили, что за услуги нужно заплатить 1 тысячу рублей. Переведя деньги на указанный счет, соискательница стала ждать звонка с предложениями по работе. Позже сотрудники агентства сообщили, что вакансий нет и попросили предоставить персональные данные банковской карты, чтобы вернуть заплаченную тысячу. В итоге со счета потерпевшей было похищено 19 тысяч рублей. Преступников, скрывающихся под вывеской частного кадрового агентства, разыскивают, пишет Novostivolgograda.ru.

Гражданина Узбекистана осудили за попытку дать взятку уфимским полицейским. Нарушитель был задержан полицейскими за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. В отделе полиции, где оформлялся протокол, мужчина попытался "договориться" со служителями закона, предложив взятку в 200 рублей. В результате суд приговорил обвиняемого за взятку к штрафу в размере 10 тысяч рублей, сообщает Mkset.ru.

Лже-полицейский "развел" уфимского таксиста. Как рассказал пострадавший в полиции, диспетчер передал номер телефона клиента и попросил подъехать по указанному адресу. Водитель позвонил клиенту, но тот, извинившись, попросил его подождать, а также пополнить два номера телефона на две тысячи рублей каждый – пообщав отдать деньги, как только выйдет. Доверчивый таксист поверил мошеннику, так как тот представился сотрудником правоохранительных органов. Однако не дождался ни клиента, ни денег, передает ToDayNews Ufa.