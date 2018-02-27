Безумные регионы: тюменский Burger King захватили нацисты

Нацисты в тюменском Burger King, вагон вымогателей в Нижнем Новгороде и тюремный кетчуп в Ростовской области. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Вагон отправили в колонию. Приговор членам криминальной группы вынес Канавинский районный суд. Преступники с января 2014 года по 23 октября 2015 года вымогали у своего знакомого денежные средства в размере более 20 миллионов рублей. Главой этнической преступной группы был некто Вагин (он же Вагон). В конце концов потерпевший, который к тому моменту уже отдал злоумышленникам 10 миллионов, обратился с заявлением в полицию. Вымогатели получили от 8 до 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Кроме того, каждому из них придется выплатить штраф – по 500 тысяч рублей, передает Newsnn.ru.

Маленьким жителям деревни Новоблаговещенка в Башкирии приходится добираться в школу за 5 километров пешком, утопая в сугробах. Поселковые власти отказываются чистить занесенную дорогу. Ситуация повторяется уже не первую зиму. Отчаявшиеся родители записали на видео свой ежедневный путь до школы, сопроводив его просьбой ко всем неравнодушным помочь им достучаться до начальства. "Один раз мы написали заявление, и сразу пошли угрозы", – говорит отец детей, он же автор видео. Сейчас единственный путь к школе – это дорога, проложенная снегоходами, но она бывает не всегда, сообщает Newizv.ru.

Майонез и кетчуп тюремного производства могут теперь приобрести жители Ростовской области. Предприятие запущено в исправительной колонии №15 в Батайске. "Выпуск новых продуктов питания в упаковке из пластика запустили на базе уже действующей линии по производству сгущенного молока", – сказано в сообщении регионального ГУФСИН. Оборудование для фасовки продуктов администрация колонии закупила еще в 2017 году, расширив таким образом ассортимент выпускаемых товаров, пишет Rostovgazeta.ru.

Органы опеки отличились операцией в Карпинске Свердловской области. Сотрудники ювенальной юстиции и 4 полицейских 26 февраля вломились в дом к многодетной семье. Отцу не показали никаких документов – заявив, что пятеро детей будут помещены в социально-реабилитационный центр. Органы опеки обращают внимание на эту многодетную семью уже не в первый раз – как-то бдительные сотрудники решили проверить наличие готовых блюд. На сей раз поводом стал синяк под глазом одного из малышей, полученный во время игры с братом. "Я никогда не бил своих детей, да и не мог этого сделать, так как лежал в то время в больнице. К тому же, когда они вломились, дети сильно плакали и бежали ко мне за защитой. Вот разве могло такое быть, если бы я их бил?", – приводит слова отца семейства Tagilcity.ru.

Тонна суррогатного алкоголя дорого обошлась двум жителям Казани. Завершено расследование уголовного дела 40-летнего Нияза Ахунова и 35-летнего Сергея Иванова. По версии следствия, в августе 2017 года Иванов приобрел этиловый спирт и алкоголь, не отвечающий требованиям безопасности. Часть спирта он сам разлил в бутылки с этикетками известных брендов, остальное передал Ахунову, который проживал в селе Шапши Высокогорского района. 31 октября мужчин задержали. У Ахунова изъяли 80 литров этилового спирта и более 700 литров алкогольной продукции, у Иванова – более 240. Уголовное дело направлено в суд, передает Inkazan.ru

Бдительный посетитель одного из ресторанов сети Burger King в Тюмени обратил внимание на то, что по телевизорам демонстрируются ролики, в которых мелькает нацистская символика. Гражданин обратился в СМИ, подкрепив свои наблюдения фотографиями, на которых запечатлел флаги третьего рейха и нацистские приветствия. Поводом для беспокойства тюменца стал клип на песню французской исполнительницы Imany "There were tears". В видеоролике действительно содержится фрагмент, где фигурирует флаг со свастикой и шеренга "зигующих" людей. Гражданин справедливо указал, что закон запрещает любого рода демонстрацию символики гитлеровской Германии - вне зависимости от целей и контекста. Штраф за его нарушение для юридических лиц – от 10 до 50 тысяч рублей. На обращение портала NashGorod.ru пресс-служба Burger King пока не ответила.

Страстному любовнику 20-летней жительницы Омска грозит до 5 лет тюрьмы. В отдел полиции обратился 18-летний омич, проживающий в селе Дружино. Пропажу смартфона, находившегося на зарядке, потерпевший обнаружил утром. До этого из дома пропал ноутбук, шуруповерт и циркулярная пила – всего вещей на 30 500 рублей. Сотрудники правоохранительных органов опросили сестру заявителя. Девушка призналась, что ночью к ней приходил молодой человек, но брат об этом ничего не знал. Как выяснилось, парень трижды посещал сестру заявителя и похищал технику – сначала выносил на веранду, а утром сдавал в ломбард. Размышлять о своем поведении ему предстоит лет пять, пишет "Город55".

Почти 6 тысяч бутылок суррогатного алкоголя изъяли полицейские в Ижевске. Стражи порядка остановили автомобиль, в кузове которого находилось 480 бутылок. Позже следователи в одном из гаражных кооперативов на окраине города обнаружили более 5 500 аналогичных бутылок с суррогатом. Владельца партии установили и задержали. Выяснилось, что алкоголь принадлежал 45-летнему ижевчанину. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы, передает Udm-info.ru.

Росгвардия на страже: ее сотрудники в Волгограде задержали по горячим следам 30-летнего местного жителя, укравшего крупную сумму денег. Один из посетителей кафе на Центральной набережной вдруг заметил, что у него из заднего кармана брюк пропала пачка денег – всего 125 тысяч рублей. Мужчина попросил работников закусочной вызвать стражей порядка. Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате расслаблявшийся в этом же кафе подозреваемый был взят под стражу, сообщает Novostivolgograda.ru

Девять человек погибли в результате столкновения большегруза и микроавтобуса в Башкортостане. На месте аварии работают спасатели МЧС, оперативная группа Уфимского гарнизона, психологи, бригады скорой. Трагедия произошла в Иглинском районе республики, на 1546 км автодороги М5 , недалеко от села Улу-Теляк. По предварительной информации, столкнулись грузовик "Ман" и микроавтобус "Мерседес Спринтер". В последнем, по некоторым данным, находилось 12 пассажиров, передает Mkset.ru.

Афера с нефтепродуктами принесла мошенникам из Уфы более 60 миллионов рублей. Кировский райсуд столицы Башкирии вынес приговор, пятеро обвиняемых получили условные сроки. Как установил суд, четверо жителей Уфы и 33-летний житель Набережных Челнов вводили в заблуждение контрагентов, обещая поставки нефтепродуктов от известных НПЗ. Мошенники заключили с заинтересованными лицами многомиллионные контракты, однако взятые обязательства не выполнили. В число потерпевших попали фирмы из Казахстана и Таджикистана. Осужденных обязали возместить потерпевшей стороне причиненный ущерб, отмечает ToDay NewsUfa.