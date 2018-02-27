Безумные регионы: тюменский Burger King захватили нацисты

Срочно: В Казани пьяный стрелок напал на прохожих и полицию
Итоги Олимпиады-2018 Скандал с Якубовичем Дом-2 Эксклюзив Тесты и опросы

Самое читаемое

Любовник снял сальную Волочкову без волос
Известная актриса отбила у Бузовой нового жениха
Сексуальный красавец об интиме с Басковым: Можно полезть в петлю
Эскортница Рыбка оказалась сестрой изнасилованной Шурыгиной
Осин пятый день находится без сознания
партнеры
Среда 28 февраля
Лента новостей
07:00
Казахстан хочет наказать сбежавшего во Францию олигарха
22:00
Возмужавший сын Джанабаевой и Меладзе произвел фурор
20:55
Трамп вновь унизил красавицу-жену
20:34
Пассажиры застряли в тоннеле московского метро
20:18
Томная красавица Цымбалюк-Романовская сводит с ума
20:11
К чему снится любовница
20:09
В московском метро произошел сбой
20:02
Актриса Карпова жаловалась на страшные боли перед смертью
19:52
Отец раскрыл семейные тайны чемпионки Медведевой
19:50
Пышная модель восхитила фанатов откровенным танцем в бикини (видео)
19:21
Отвергнутый Трампом Порошенко решился на крайние меры
19:15
Нарусова озвучила сумасшедшие цены на билеты в Большой театр
19:00
Состояние крайне тяжелое: Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ
18:33
Курсу доллара предсказали скорое падение
18:13
Актера Валерия Гаркалина доставили в больницу
18:02
Ученые победили неизлечимый рак холодом
17:58
Топ-4 книг для подростков
17:53
Президент Польши попал в серьезное ДТП
17:46
Русский мигрант расчленил знакомую и спрятал ее голову в чемодан
17:39
Последние минуты жизни актрисы Карповой
17:24
Схватку НЛО в небе сняли на видео
17:20
Поргина об онкобольном Караченцове: Операцию не выдержит
17:16
Порошенко пересаживает украинцев на американский паровоз
16:55
Встреча российских олимпийцев в Москве возмутила Запад
16:54
С пышной груди Фриске съехал лифчик
16:50
Виторган оказался замешан в громком убийстве
16:34
4-летний ребенок притворился спящим и выжил в кровавой бойне
16:24
"Элемент брака": комментатор "Матч ТВ" оценила подставу Крушельницкого
16:16
На первом участке большого метрокольца появятся 4 ТПУ
15:57
Счастье есть: звезда "Дома-2" победила рак 4-й стадии
15:55
Муж еле откачал захлебнувшуюся во время секс-игр Варум
15:46
За что под Москвой задержали националиста с телеканала НТВ
15:27
Россия и Казахстан наращивают межпарламентское сотрудничество
14:56
Пьяный Агутин подрался в стриптиз-клубе
14:51
Создано эффективное средство против рака
14:45
Выигравшего Олимпиаду хоккеиста выставили из клуба КХЛ
14:37
Измена прямо на свадьбе: поцелуй свекра и невестки шокировал Сеть
14:33
Психогигиена и ловушки разума
14:32
Якубович после заварухи сделал заявление о шизофрении
14:31
Соловьев приструнил украинского политолога
14:30
На западе Москвы загорелось 17-этажное общежитие
14:03
Пытавшаяся покончить с собой Бондарчук оказалась в пограничном состоянии
13:57
Когда в Москве закончится адский холод
13:54
Мужчина случайно снял на видео свою смерть
13:49
WADA решило окончательно изолировать Россию
13:48
Настя Рыбка после секс-скандала валяется в ногах у Полонского
13:15
Как увеличить пенсию
13:06
Бисексуального Панина гонят из страны после возмутительного гей-парада
12:49
Семенович рассказала о суррогатной матери для своего ребенка
12:34
Сибиряк очень хотел поехать домой и угнал маршрутку
12:33
Трагедия жизни актрисы Карповой
12:26
Сплетник Малахов крупно подставил Якубовича
12:09
Родившая Алла Духова не смогла отказать Валерию Леонтьеву
11:56
В каких районах Москвы появятся новые станции метро
11:39
63-летнего ловеласа Серова сделали посмешищем
11:37
Спрятавшая живот Хилькевич взволновала Сеть
11:37
Чадов и Дитковските оказались в тяжелой ситуации
11:26
Как стройнеть и не терять лицо
11:19
5 упражнений для повышения самооценки
11:18
Олень-попрыгун угодил в воду из-за своего упорства (видео)
11:07
Это не Россия: в деле Крушельницкого совершен прорыв
10:55
Звезда "Дома-2" предпочел избитую Самбурскую раскоряке Волочковой
10:55
Мало половин: проверенные рецепты увеличения ягодиц
10:50
Старейшая российская актриса умерла от рака
10:49
Коварный план Джигарханяна провалился
10:34
Пассажиры сняли на видео посадку горящего самолета
10:16
В Таиланде разбился автобус с российскими туристами
10:16
Назван главный виновник старости
10:15
Ксения Бородина отказалась от работы
09:57
В Раменском электричка насмерть сбила двух пешеходов
09:47
Стоны любви престарелой жены Солнцева извели соседей
09:41
Бразильцев поразило "тройное солнце"
09:38
Что сделала с собой Екатерина Варнава
09:31
Под Москвой разлилась серная кислота
09:17
Укравшего миллионы у Олега Табакова схватили в Риге
09:09
Алина Загитова разбилась в ДТП
08:47
Попавшая в опалу из-за критики России Ахеджакова призналась в обиде
08:29
Первый канал высказался об оскандалившемся Якубовиче
08:28
Захлебнулся желчью: украинский министр оскорбил Москву и рухнул в обморок
08:05
Морозы в Москве побили рекорд
22:22
Журналиста-расследователя застрелили вместе с девушкой
22:09
Модель ужаснула поклонников невероятно худыми ногами
22:00
Подробности смерти дочки Ларисы Копенкиной
21:47
Как сделать карьеру в мире моды
21:47
Эскортница Рыбка бросила трех детей на произвол судьбы
21:40
Российского посла вызвали в МИД Великобритании
21:11
Российских лыжниц довели до слез после возвращения с Олимпиады (видео)
21:07
Безумные регионы: житель Омска пал жертвой мясорубки
21:03
Голая фигуристка и лыжница-неумеха: главные конфузы Олимпиады в Пхенчхане
20:52
В Пскове посетитель клуба устроил кровавую бойню из-за потерянного номерка
20:23
Ограбление инкассаторов в Москве попало на видео
20:09
Сотрудник Высшей школы экономики найден мертвым в шкафу
20:05
Именитую актрису арестовали за домашнее насилие
19:56
"Дом-2" подорвал здоровье Бузовой
19:50
В России выпустят iPhone в честь громкого триумфа на Олимпиаде
19:45
Британский боксер дал интервью после победы и умер
19:19
Умирающая от рака мать двоих детей рассказала о счастье
19:09
Дерзкая победа Загитовой на Олимпиаде была предсказуема
19:02
К чему снится авиакатастрофа
18:44
В Киеве ужаснулись количеству русскоговорящих
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Коварный план Джигарханяна провалился
Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Томная красавица Цымбалюк-Романовская сводит с ума
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская снова живут под одной крышей
Дочь Волочковой унизила Бузову
За что под Москвой задержали националиста с телеканала НТВ
Регионы

Безумные регионы: тюменский Burger King захватили нацисты

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people
Нацисты в тюменском Burger King, вагон вымогателей в Нижнем Новгороде и тюремный кетчуп в Ростовской области. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.  
прочитано 1127 раз

Вагон отправили в колонию. Приговор членам криминальной группы вынес Канавинский районный суд. Преступники с января 2014 года по 23 октября 2015 года вымогали у своего знакомого денежные средства в размере более 20 миллионов рублей. Главой этнической преступной группы был некто Вагин (он же Вагон). В конце концов потерпевший, который к тому моменту уже отдал злоумышленникам 10 миллионов, обратился с заявлением в полицию. Вымогатели получили от 8 до 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Кроме того, каждому из них придется выплатить штраф – по 500 тысяч рублей, передает Newsnn.ru.

ПО ТЕМЕ

Безумные регионы: житель Омска пал жертвой мясорубки

Безумные регионы: жителя Омска признали виновным в убийстве голубя

Маленьким жителям деревни Новоблаговещенка в Башкирии приходится добираться в школу за 5 километров пешком, утопая в сугробах. Поселковые власти отказываются чистить занесенную дорогу. Ситуация повторяется уже не первую зиму. Отчаявшиеся родители записали на видео свой ежедневный путь до школы, сопроводив его просьбой ко всем неравнодушным помочь им достучаться до начальства. "Один раз мы написали заявление, и сразу пошли угрозы", – говорит отец детей, он же автор видео. Сейчас единственный путь к школе – это дорога, проложенная снегоходами, но она бывает не всегда, сообщает Newizv.ru.

Майонез и кетчуп тюремного производства могут теперь приобрести жители Ростовской области. Предприятие запущено в исправительной колонии №15 в Батайске. "Выпуск новых продуктов питания в упаковке из пластика запустили на базе уже действующей линии по производству сгущенного молока", – сказано в сообщении регионального ГУФСИН. Оборудование для фасовки продуктов администрация колонии закупила еще в 2017 году, расширив таким образом ассортимент выпускаемых товаров, пишет Rostovgazeta.ru.

Органы опеки отличились операцией в Карпинске Свердловской области. Сотрудники ювенальной юстиции и 4 полицейских 26 февраля вломились в дом к многодетной семье. Отцу не показали никаких документов – заявив, что пятеро детей будут помещены в социально-реабилитационный центр. Органы опеки обращают внимание на эту многодетную семью уже не в первый раз – как-то бдительные сотрудники решили проверить наличие готовых блюд. На сей раз поводом стал синяк под глазом одного из малышей, полученный во время игры с братом.  "Я никогда не бил своих детей, да и не мог этого сделать, так как лежал в то время в больнице. К тому же, когда они вломились, дети сильно плакали и бежали ко мне за защитой. Вот разве могло такое быть, если бы я их бил?", – приводит слова отца семейства Tagilcity.ru.

Тонна суррогатного алкоголя дорого обошлась двум жителям Казани. Завершено расследование уголовного дела 40-летнего Нияза Ахунова и 35-летнего Сергея Иванова. По версии следствия, в августе 2017 года Иванов приобрел этиловый спирт и алкоголь, не отвечающий требованиям безопасности. Часть спирта он сам разлил в бутылки с этикетками известных брендов, остальное передал Ахунову, который проживал в селе Шапши Высокогорского района. 31 октября мужчин задержали. У Ахунова изъяли 80 литров этилового спирта и более 700 литров алкогольной продукции, у Иванова – более 240. Уголовное дело направлено в суд, передает Inkazan.ru

Бдительный посетитель одного из ресторанов сети Burger King в Тюмени обратил внимание на то, что по телевизорам демонстрируются ролики, в которых мелькает нацистская символика.  Гражданин обратился в СМИ, подкрепив свои наблюдения фотографиями, на которых запечатлел флаги третьего рейха и нацистские приветствия. Поводом для беспокойства тюменца стал клип на песню французской исполнительницы Imany "There were tears". В видеоролике действительно содержится фрагмент, где фигурирует флаг со свастикой и шеренга "зигующих" людей. Гражданин справедливо указал, что закон запрещает любого рода демонстрацию символики гитлеровской Германии - вне зависимости от целей и контекста. Штраф за его нарушение для юридических лиц – от 10 до 50 тысяч рублей. На обращение портала NashGorod.ru пресс-служба Burger King пока не ответила.

Страстному любовнику 20-летней жительницы Омска грозит до 5 лет тюрьмы. В отдел полиции обратился 18-летний омич, проживающий в селе Дружино. Пропажу смартфона, находившегося на зарядке, потерпевший обнаружил утром. До этого из дома пропал ноутбук, шуруповерт и циркулярная пила – всего вещей на 30 500 рублей. Сотрудники правоохранительных органов опросили сестру заявителя. Девушка призналась, что ночью к ней приходил молодой человек, но брат об этом ничего не знал. Как выяснилось, парень трижды посещал сестру заявителя и похищал технику – сначала выносил на веранду, а утром сдавал в ломбард. Размышлять о своем поведении ему предстоит лет пять, пишет "Город55".

Почти 6 тысяч бутылок суррогатного алкоголя изъяли полицейские в Ижевске. Стражи порядка остановили автомобиль, в кузове которого находилось 480 бутылок. Позже следователи в одном из гаражных кооперативов на окраине города обнаружили более 5 500 аналогичных бутылок с суррогатом. Владельца партии установили и задержали. Выяснилось, что алкоголь принадлежал 45-летнему ижевчанину. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы, передает Udm-info.ru.

Росгвардия на страже: ее сотрудники в Волгограде задержали по горячим следам 30-летнего местного жителя, укравшего крупную сумму денег. Один из посетителей кафе на Центральной набережной вдруг заметил, что у него из заднего кармана брюк пропала пачка денег – всего 125 тысяч рублей. Мужчина попросил работников закусочной вызвать стражей порядка. Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате расслаблявшийся в этом же кафе подозреваемый был взят под стражу, сообщает Novostivolgograda.ru

Девять человек погибли в результате столкновения большегруза и микроавтобуса в Башкортостане. На месте аварии работают спасатели МЧС, оперативная группа Уфимского гарнизона, психологи, бригады скорой. Трагедия произошла в Иглинском районе республики, на 1546 км автодороги М5 , недалеко от села Улу-Теляк. По предварительной информации, столкнулись грузовик "Ман" и микроавтобус "Мерседес Спринтер". В последнем, по некоторым данным, находилось 12 пассажиров, передает Mkset.ru.

Афера с нефтепродуктами принесла мошенникам из Уфы более 60 миллионов рублей. Кировский райсуд столицы Башкирии вынес приговор, пятеро обвиняемых получили условные сроки. Как установил суд, четверо жителей Уфы и 33-летний житель Набережных Челнов вводили в заблуждение контрагентов, обещая поставки нефтепродуктов от известных НПЗ. Мошенники заключили с заинтересованными лицами многомиллионные контракты, однако взятые обязательства не выполнили. В число потерпевших попали фирмы из Казахстана и Таджикистана. Осужденных обязали возместить потерпевшей стороне причиненный ущерб, отмечает ToDay NewsUfa.

Автор: Андрей Евлампиев27 февраля 2018, 21:25

комментарии

Политика

Трамп вновь унизил красавицу-жену
Соловьев приструнил украинского политолога
Отвергнутый Трампом Порошенко решился на крайние меры
Захлебнулся желчью: украинский министр оскорбил Москву и рухнул в обморок

Шоу-бизнес

Дочь Гаркалина раскрыла подробности его болезни
Томная красавица Цымбалюк-Романовская сводит с ума
Возмужавший сын Джанабаевой и Меладзе произвел фурор
Поргина об онкобольном Караченцове: Операцию не выдержит

Проишествия

Пассажиры застряли в тоннеле московского метро
Русский мигрант расчленил знакомую и спрятал ее голову в чемодан
4-летний ребенок притворился спящим и выжил в кровавой бойне
Измена прямо на свадьбе: поцелуй свекра и невестки шокировал Сеть

Lifestyle

Актриса Карпова жаловалась на страшные боли перед смертью
Нарусова озвучила сумасшедшие цены на билеты в Большой театр
Топ-4 книг для подростков
Разведенная Михалкова рассказала о богатом любовнике из Парижа
Шоу-бизнес

Что сделала с собой Екатерина Варнава

Комедийная актриса обнародовала новое фото
Шоу-бизнес

Коварный план Джигарханяна провалился

Адвокат Цымбалюк-Романовской идет в наступление
Шоу-бизнес

Пытавшаяся покончить с собой Бондарчук оказалась в пограничном состоянии

Страсть вкупе с работой и обстоятельствами личной жизни оказалась опасной
Шоу-бизнес

Пьяный Агутин подрался в стриптиз-клубе

Популярного певца сопровождал друг

Гороскоп

Екатерине Андреевой указали на любовницу мужа
Астрологический прогноз с 26 февраля по 4 марта
У Гуфа нашлись дети от разных женщин
Совет на выходные

Фоторепортажи

Спрятавшая живот Хилькевич взволновала Сеть
Модель с шикарными формами показала все
Вопреки западным надеждам: кто ковал победы для России на Олимпиаде
Как российские хоккеисты победу у немцев вырвали

Спорт

В допинг-скандале с Крушельницким всплыла обманутая возлюбленная
Отец раскрыл семейные тайны чемпионки Медведевой
Встреча российских олимпийцев в Москве возмутила Запад
Выигравшего Олимпиаду хоккеиста выставили из клуба КХЛ

Регионы

Безумные регионы: тюменский Burger King захватили нацисты
Россияне спасли замурованного в снегу щенка (видео)
В Пскове посетитель клуба устроил кровавую бойню из-за потерянного номерка
Совративший школьницу учитель избежал наказания
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru