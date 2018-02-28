Безумные регионы: удмуртскую колонию обстреляли из арбалета

Гей-парад в нижегородской глубинке и кокаин на "Ростов-Арене". Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Гей-парада в нижегородской глубинке не будет. Администрация Сергачского района области отказала в заявке активистам, которые собирались провести акцию "за соблюдение прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации". Основанием для отказа стал закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". На улице Свердлова, где граждане альтернативной ориентации собирались провести парад, находится детсад, неподалеку расположены школа, поликлиника и еще 3 детских учреждения. По словам организаторов, участвовать в акции планировали около 300 человек, передает NewsNN.

Мастерскую по производству бомб ликвидировали сотрудники ФСБ в Калуге. Здесь же "оружейники" занимались изготовлением боеприпасов и модернизацией "стволов". Члены группы, причастной к незаконному обороту оружия, задержаны. Изъято 15 автоматов, 10 пистолетов, пулемет, винтовка, девять самодельных взрывных устройств, 3,5 килограмма взрывчатых веществ, а также более 200 патронов различного калибра. Возбуждено уголовное дело, пишет Newizv.ru

Власти Ростовской области не подтвердили информацию о том, что болельщики смогут пронести на матчи ЧМ-2018 наркотики. Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что болельщики смогут пройти на стадионы с наркотическими и психотропными препаратами. Так, под данным журналистов, при наличии справки, можно будет пронести кокаин, кодеин, морфин, амфетамин, а также каннабис. "Не могу такое сказать, вы сами слышите, что говорите? У меня нет никакой информации по этому поводу", – сообщил представитель областного правительства. "Пока информации такой нет, и когда появится не могу сказать", - сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ФСБ.

У 18-летней воспитанницы тагильского детдома пропала банковская карта, на счету которой было 600 тысяч рублей. По предварительным данным, к ней в гости, в Нижний Тагил, приехала 29-летняя жительница Серова. Встречу девушки отмечали несколько дней. Тагильчанка рассказала гостье, что получила от государства 600 тысяч рублей на банковскую карту после того, как покинула детский дом. Во время поездки с подругой в автобусе карта пропала. Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию Серова. Подозреваемую задержали, но с карты уже пропало 146 000 рублей, сообщает Tagilcity.ru

Оперная певица Аида Гарифуллина находилась на борту самолета, у которого при посадке в аэропорту Казани заклинило колесо. Всего в лайнере было шесть человек – три члена экипажа, а также сама певица и еще две женщины. Никто из них не пострадал. Инцидент произошел вечером 28 февраля. Самолет летел в Казань из Барселоны. В время посадки у него заклинило колесо и разорвало покрышку. Пока все рейсы, прибывающие в Казань, отправляют в Самару, пишет Inkazan.ru

Понятой, приглашенный инспектором ГИБДД, не выдержал издевательств пьяного водителя и избил его. Видео размещено на хостинге Youtube. Понятому не понравилось, что водитель всячески затягивал подписание административного протокола, при этом молодой человек с супругой стоял на морозе. Избиение пресекли сотрудники ГИБДД, а задержанный все же решился ехать на медосвидетельствование. Никаких заявлений на понятого задержанный писать не стал, сообщает Nashgorod.ru

Следственными органами в Омской области возбуждено уголовное дело в отношении омича. Мужчину подозревают в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью повлекшего смерть потерпевшего. 49-летний житель Омска 26 февраля после совместного распития спиртного избил соседа. Мужчина скончался от полученных множественных переломов ребер и других травм, передает "Город55"

В Удмуртии задержали мужчину, который пытался с помощью арбалета переправить через ограждение исправительного учреждения №4 сотовые телефоны. Нарушителя задержали сотрудники отдела безопасности, которые патрулировали территорию. Оружие изъяли. Арбалетную стрелу с прикрепленным к ней свертком, в котором оказалось два мобильных телефона, обнаружили на тропе внутренней запретной зоны. Дело направлено в суд, пишет Udm-info.ru

Нашествие "лжегазовиков" на Волгоград. Предупреждение появилось на сайте местной газоснабжающей компании. Мошенники ходят по квартирам и представляются сотрудниками ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград". После того, как собственники открывают дверь квартиры, предлагают приобрести газоанализаторы. В случае отказа мужчины становятся агрессивными – начинают запугивать, угрожать санкциями и крупными денежными штрафами. В компании подчеркивают, что не занимаются установкой газового оборудования, передают "Новости Волгограда".

30-летнему жителю села Зирган Расиму Садыкову вынесли приговор за убийство матери двоих детей. Следствие считает, что в сентябре прошлого года убийца познакомился с 27-летней жительницей Салавата Ольгой Емельяновой. Он встретился с женщиной в лесопосадке. Та потребовала деньги, угрожая в случае отказа сообщить в полицию об изнасиловании. Мужчина задушил женщину веревкой и спрятал труп, присыпав его землей. Тело девушки нашли через десять дней. Суд приговорил убийцу к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, пишет Mkset.ru

Посетительница колонии особого режима в Салавате, в Башкирии, хотела накормить заключенного сладким. Оперативники задержали 29-летнюю женщину, которая пыталась передать одному из отбывающих наказание посылку с финиками. В результате досмотра передачи внутри плодов был обнаружен спрятанный гашиш. Общий вес изъятого наркотика составил 86,5 граммов. Для дальнейшего разбирательства женщину передали правоохранительным органам, сообщает ToDay News Ufa