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Главврач уволился после нападения ушастых гномов-сатанистов

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
Депутат заксобрания Красноярского края Дмитрий Жулев уволился с поста главного врача Игарской городской больницы после появления в социальных сетях видео, на котором мужчина рассказывает о нападении на него неведомых существ. Сотрудники больницы заявили, что не связывают увольнение начальника с публикацией видеоролика.
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27 февраля в сети было опубликовано видео, на котором мужчина, очень похожий на депутата Заксобрания Красноярского края и главного врача Игарской горбольницы Дмитрия Жулева, в подробностях рассказывает о нападении на него неопознанных существ из секты сатаны. По словам мужчины, "ушастые гномы" собирались его убить за отказ вступить в секту сатаны региональным смотрителем.

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На опубликованных кадрах заявитель убежден, что общается с сотрудником полиции и рассказывает ему о нападениях трех непонятных ушастых существ ростом около 1,5 метра. По словам Жулева, еще до нового года к нему в квартиру пришли люди, которые предложили ему вступить в секту сатаны на должность адъютанта, который является "смотрящим" в регионе.

Тогда мужчина отказался, и после этого на него якобы начались покушения. Первый раз злоумышленники вскрыли его квартиру, а второй – позвонили в дверь и напали на него, когда мужчина открыл.


"Я открываю дверь, и тот с армейским американским ножом на меня. Я его ударил, он сознание потерял. Потом две женщины с пистолетами типа "Макарова" побежали, я побежал за ними. Вниз выбегаю на улицу – никого нет. Забежал обратно – мужчины тоже уже не было", – рассказывает врач.

Видео странного содержания вызвало бурное обсуждения в соцсетях. Одни пользователи сочли, что причиной такого поведения мужчины стал алкоголь. Другие заявили, что за главврачом из Игарки уже не раз замечали неадекватное поведение. По распространенной версии, в минздраве закрывают глаза на его причуды, так как он родственник министра здравоохранения Красноярского края, сообщает РИА Новости.

В Минздраве прокомментировали увольнение Жулева: "Он в отпуске с 1 февраля по 1 марта с последующим увольнением по собственному желанию". Сам мужчина от комментариев отказался, сославшись на то, что расскажет обо всем в подходящее для этого время.

Автор: Михаил Вштанов1 марта 2018, 18:59

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