Безумные регионы: в Омске взбешенная мать воспитывала ребенка кухонным ножом

Наркотики на детской площадке в Волдгограде, кража нефти на 700 тысяч рублей в Татарстане и мать в рабстве у собственного сына в Асбесте. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Следственный комитет Саратова проводит проверку информации о том, что водитель маршрутки выгнал ребенка на мороз. 1 марта в СМИ появились данные о том, что малолетний ребенок оказался на 28-градусном морозе после того, как водитель выгнал его из маршрутного такси, сообщает NewsNN. Обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Пенсионерка из Ижевска – старшая по многоквартирному дому – погасила задолженность за пользование газом, продав иномарку одного из жильцов. За сделку женщина получила 80 тысяч рублей, хотя рыночная стоимость автомобиля "Citroen" с5 составляет 430 тысяч рублей. Вырученные средства пошли на погашение долга за газ. За совершенное деяние пенсионерка получила 1,5 года лишения свободы условно, пишет Newizv.ru.

В Таганроге началось расследование в связи с массовым отравлением рабочих таллием. Инцидент произошел на заводе ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева", передает RostovGazeta. Ранее сообщалось, что несколько десятков сотрудников пострадали от отравления таллием, который не использовался на производстве. "В настоящее время по этому факту ведется следствие, которое и сообщит подробности случившегося", – сообщил представитель МВД Таганрога. Таллий – тяжелый металл, который является для организма человека сильнодействующим ядом.

В Нижнем Тагиле закончено расследование по уголовному делу в отношении местного жителя, которого подозревали сразу в пяти преступлениях, совершенных за один день. По официальной версии, в июле 2017 года в одной из квартир на ул. Юности обвиняемый зарезал собутыльника, после чего на глазах свидетелей похитил у погибшего три смартфона, забрал ключи от автомобиля и угнал его. В тот же день мужчина похитил из чужого гаража самодельное огнестрельное оружие, после чего спрятал его, пишет Tagilcity.ru. Тагильчанину светят сроки за убийство, грабеж, угон, похищение оружия и его незаконное хранение.

В Казани мужчина погиб, упав в шахту лифта. Несчастный случай произошел на улице Копылова в пятиэтажном здании, которое является заброшенным диагностическим центром, пишет Inkazan.ru. Пострадавший находился на одном из этажей, и в какой-то момент, оступившись, сорвался в шахту лифта. Упав на пол, он задел механизм, в результате чего на него рухнула кабина лифта. От полученных травм мужчина скончался на месте. В настоящее время сотрудники МЧС извлекают тело погибшего.

Житель Асбеста в течение нескольких лет держал свою мать на цепи. Прокуратура Свердловской области сообщает, что расследование уголовного дела против асбестовца, обвиняемого в незаконном лишении свободы собственной матери, завершено. Ранее стало известно, что в декабре 2015 года мужчина прицепил ногу своей 85-летней матери к двери, после чего она жила в таких условиях до ноября 2017 года. Позже мужчина еще не раз пытался посадить мать на цепь, оправдывая свои действия желанием обезопасить мать от пагубных действий. По словам асбестовца, она могла причинить вред своей жизни или здоровью. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы по статье "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением", сообщает Nashgorod.ru.

В Омске будут судить уроженку Узбекистана за причинение тяжкого вреда здоровью ее сына. Как сообщает прокуратура Омской области, в ноябре прошлого года женщина была дома со своими детьми. Сын женщины начал приставать к своей младшей сестре, что вызвало у матери гнев. Женщина кинула в четырехлетнего мальчика кухонный нож, повредив ребенку внутренние органы. На мать пострадавшего завели уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью малолетнего с применением оружия. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы, передает "Город55".

Житель Удмуртии получил два с половиной года колонии строгого режима за кражу 18 кг гвоздей. Следствием было установлено, что мужчина в нетрезвом состоянии проник в строящуюся баню и похитил оттуда гвозди, а также тележку и лопату. Свою вину подсудимый признал. К назначенному сроку суд добавил имевшееся у него условное наказание в виде десяти месяцев лишения свободы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Udm-info.ru.

В Красноармейском районе города Волгограда сотрудники полиции поймали с поличным наркокурьера, прятавшего "закладку" на детской площадке. 47-летний житель города Краснослободска пытался оставить синтетические наркотики на детской площадке во дворе одного из жилых домов, пишет портал "Новости Волгограда". Как сообщают сотрудники МВД по Волгоградской области, в доме задержанного оперативники изъяли психотропные вещества, которых хватило бы для изготовления около шести тысяч разовых доз. Задержанный признался, что выполнял функции курьера: доставлял в регион оптовые партии наркотика, после чего в Волгограде раскладывал по тайникам.

На территории Башкрии были задержаны двое подозреваемых в незаконной врезке в местный нефтепровод. Несколько приятелей из Татарстана незаконно перекачивали нефть, во время чего и были задержаны полицией, передает Mkset.ru. В цистерне грузовика злоумышленников находилось 40 кубометров углеводородного сырья. Сумма ущерба оценивается примерно в 700 тысяч рублей. Также было изъято оборудование по откачке нефти и фиктивные документы для перевозки похищенного. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.