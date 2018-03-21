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"Убью, задолбали": три вооруженные девчонки устроили бойню в школе

Кадр youtube.com
Трагедия в школе Шадринска Курганской области. Три ученицы, вооруженные пистолетом и ножами, расстреляли одноклассников. Детский омбудсмен утверждает, что связи нынешнего инцидента с предыдущими нападениями в российских школах нет.
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Три девочки заявились в школу, вооруженные пневматическим пистолетом и ножами. Они выманили из класса учителя, заперли дверь и открыли стрельбу, рассказывают очевидцы событий.

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"Они составили план, чтобы вывести учителя из класса. Потом закрыли кабинет, начали угрожать ученикам и открыли стрельбу. Попали одному мальчику три или четыре выстрела в спину. Одного мальчика увезли в больницу, ему попали в висок. Увезли, кажется, на операцию. У остальных синяки, ушибы", – рассказал один из учеников.

К счастью, обошлось без жертв. Пострадали семеро детей, они получили ушибы и отделались синяками.

В Шадринске по поручению губернатора сформирована рабочая группа, рассказала курганский уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина. По ее словам, участников событий отвезли в отделение полиции. Свидетелей происшествия опросили и направили в больницу на обследование – им нужна психологическая помощь, пишет "Газета.ru".

Кадр youtube.com

Лопатина уверена, что курганский инцидент не связан с другими подобными происшествиями в российских школах, которые участились в последнее время. Имеется в виду, в частности, нападение на школу в Ивантеевке в конце прошлого года. Там девятиклассник заявился на урок, вооруженный травматическим ружьем, дымовыми шашками и ножом. Тесаком он раскроил голову учительнице, от дыма и выстрелов из травмата пострадали трое учеников.

Позже выяснилось, что школьник планировал нападение больше года, о чем открыто писал на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Его кумирами были подростки из США, устроившие бойню в учебном заведении Columbine. В Кургане же, убеждена Лопатина, у учениц были другие мотивы. По предварительной версии, причиной стала банальная ссора одноклассников.

Тем временем выясняются другие подробности. Ровно за сутки до инцидента в школе №15 семиклассница встретилась с отцом, который подарил ей пневматический пистолет. "Папа вчера ей купил пистолет. Она сама призналась, когда вернулась домой", – рассказала каналу "360" Галина Николаевна, бабушка нападавшей. По ее словам, родители 13-летней девочки развелись. Уже три года она вместе с мамой живет у бабушки. Почему отец вдруг решил подарить дочке оружие, женщина не знает. 

Кадр youtube.com

Мать 13-летней девочки готова взять на себя ответственность за происшедшее. Она признает, что "упустила ребенка". По ее словам, она знала всех, с кем общалась дочь. Однако причины случившегося мать назвать не смогла.

Неожиданные подробности бойни в шадринской школе выяснило издание Life.ru. По его данным, ученица попросила старшую сестру помочь организовать кровавую расправу и "постоять на шухере". Сообщается, что ученица 7 "Б" устроила стрельбу из-за того, что обиделась на одноклассников. Дети издевались над ее внешностью - и девочка попросила свою сестру, восьмиклассницу, помочь отомстить. Та уговорила отца купить ей пистолет. Получив "подарок", троица отправилась на дело.

Они дождались, пока учитель географии вышел из класса. Младшая ворвалась в кабинет и открыла стрельбу, пока сестра стояла у выхода из кабинета с канцелярским ножом в руках. Обе сестры задержаны, сейчас с ними работают следователи.

Автор: Андрей Евлампиев21 марта 2018, 14:26

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