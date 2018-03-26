Губернатора взбесил вопрос о его отсутствии на месте трагедии в Кемерово

Пожар в Кемерово: погибли дети Актер Добронравов перенес инсульт Покушение на предателя Скрипаля Итоги выборов президента Дом-2

Самое читаемое

Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Оставшийся без сына Галкин: Меня не надо успокаивать
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
партнеры
Понедельник 26 марта
Лента новостей
09:36
В Подмосковье произошло смертельное ДТП
09:31
Спикер Госдумы выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
09:23
Адвокат Фриске объявил о похищении Шепелева
08:00
Астрологический прогноз с 26 марта по 1 апреля
02:05
"Хромая лошадь – 2": почему уик-энд в торговом центре закончился трагедией
23:52
Шоу кошек Куклачева под угрозой срыва из-за страшного пожара в Кемерово
23:45
Фото и видео с места жуткой трагедии в Кемерово
23:33
В Кемерово найдены 40 тел: в сгоревшем здании ищут еще 30 человек
23:32
Чудом спасшиеся люди рассказали о страшной давке в горящем ТЦ
23:30
Жулики наживаются на погибших при пожаре в Кемерово
23:29
"Возможно, прощайте": последнее SMS пропавшей при пожаре девочки ужаснуло
22:58
Огненная западня: обгоревшие до неузнаваемости тела находят в кинозале
22:47
Число жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" возросло до 35
22:23
Ребенок с зажигалкой спалил ТЦ в Кемерово
22:18
Заживо сгорели дети: трагедия в Кемерово
22:05
40 детей пропали без вести после чудовищного пожара в Кемерово
21:32
Пятилетний сын вратаря сборной умер от рака
17:56
При пожаре в Кемерово погибли обитатели контактного зоопарка
17:44
В Москве в страшной аварии пострадал ребенок
17:30
Дети сняли горящий в Кемерово ТЦ изнутри (видео)
17:17
"Позеленел мальчик": Бледанс показала исхудавшего сына
16:54
Смертельный пожар в Кемерово ударил по Волочковой
16:41
В Москве объявили экстренное предупреждение
16:10
Опубликован список пострадавших при пожаре в Кемерово
15:54
Пугачева поймала с поличным ушлого Киркорова
15:28
На полигоне "Ядрово" выбросы газа в семь раз превысили норму
15:03
Садальский влез в скандал с разделом наследства Табакова
14:58
Госдума начала работу по реализации послания президента
14:32
В Кемерово детей заперли в горящем ТЦ
14:21
Постаревшую Королеву довели до нервного срыва
14:02
В Подмосковье ревнивец жестоко расправился с подругой
13:39
Смертельный пожар на детском аттракционе в Кемерово попал на видео
13:33
Звезда "Дома-2" впала в депрессию после резкого разрыва
13:04
Житель Подмосковья расстрелял собак на глазах у прохожих
12:47
Загитова получила жуткую травму из-за падений на ЧМ
12:35
Жена знаменитого политика стала героиней балета в Большом
12:27
Лолита объявила о тяжелой зависимости
12:15
Жуткие фото красотки из "Секса в большом городе"
12:04
Удар мячом в грудь убил известного футболиста (видео)
11:54
"Володя, помоги": Как Олег Табаков выбирал преемника
11:24
В Подмосковье возбудили дело после смерти младенца
11:20
У Кости Цзю случился инфаркт
10:59
Бузова на сцене вырвала признание из Бородиной
10:42
Грудь 66-летней жены онкобольного Николаева выпрыгивала из блузки
10:18
"Позорник": безусый Грудинин рассмешил народ
10:00
Мафия глухонемых захватила Москву
21:59
Умерла победительница "Евровидения"
17:55
Желтая ветка метро устремилась за МКАД
17:54
Под Звенигородом произошло жуткое ДТП
17:41
В Москве мужчине у ресторана проломили череп
17:24
Цымбалюк-Романовская заговорила о ребенке от Джигарханяна
16:58
Глызин не может смириться со смертью матери-инвалида
16:57
Депутат Сибагатуллин ответил на критику в свой адрес
16:40
Дважды рухнувший на лед Коляда упустил победу
16:31
Молодой партнер ушел от Аллы Пугачевой
16:26
Журналистку "Коммерсанта" затравили за позицию по Госдуме
16:21
Футболисты сборной России оторвались в баре после позорного поражения
15:54
В Киеве прорвало дамбу: больше тысячи погибших
15:38
"Я бы попарил": помолодевшая Волочкова полностью разделась для фото
15:12
В жилом доме в Москве прогремел взрыв
15:00
Васильева спасла умирающего Добронравова
14:25
Садальский рассказал о тяжелой утрате
14:03
Под Москвой случилась массовая авария
13:51
Экстрасенс из "Дома-2" лишился зрения
13:21
Бузова после жесткого отказа стала поломойкой
12:55
Грудинин сбрил усы
12:41
В досадном падении Загитовой обвинили Медведеву
12:13
Табаков три года держал на крючке Джигарханяна
11:45
Гузеева поблагодарила Киркорова за жаркий стриптиз
11:23
Изменщика Питта подло подставили в скандале с Энистон
11:00
В Подмосковье произошел крупный пожар
10:47
Максакова сделала шокирующее признание в годовщину убийства мужа
10:27
Союзу Лободы и солиста Rammstein угрожает другой мужчина
10:12
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой на ЧМ
10:00
Страшные тайны: Леонид Кучма
22:00
Пугачева встревожила сообщением о своей болезни
21:53
Интриганка Собчак выставила напоказ огромный голый живот
21:45
Трехлетний малыш сломал палец стоматологу
21:25
Ахеджакова запретила России прикасаться к Савченко
21:23
Изоляция или война: чем закончится для России скандал со Скрипалем
21:16
Бразильцы разгромили сборную России
21:03
Джоли сходит с ума от ревности из-за ночных встреч Питта и Энистон
20:58
42-летняя Тина Канделаки проговорилась о беременности
20:50
"Единая Россия" заявила о поддержке курса Путина
20:23
Звезду "Игры престолов" нашли пьяной на дороге
20:18
Мямливший судья устроил балаган из ареста Савченко
20:05
Умершему Табакову быстро нашли замену
19:30
Вульгарная мать опозорила скромницу Костенко
19:18
Звезда "Глухаря" бросила беременную любовницу
19:05
Найден простой способ уберечься от рака
18:58
ЕС заставит Порошенко броситься в ноги Путину
18:55
Макрон и Меркель угрожают Путину из-за предателя Скрипаля
18:50
Панин: Я больше алкоголик, чем наркоман
18:07
Трамп приготовился к войне с Россией
18:02
Куда пропал Андрей Губин
17:33
Как быстро уснуть
17:26
Взрослый внук Ротару произвел фурор
17:14
Снова вместе: Энистон и Питта сняли во время интима
16:55
Совет на выходные
16:54
Безумные регионы: В Ижевске мужчина угонял машины для поездок за пивом
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская заговорила о ребенке от Джигарханяна
Табаков три года держал на крючке Джигарханяна
"Я бы попарил": помолодевшая Волочкова полностью разделась для фото
40 детей пропали без вести после чудовищного пожара в Кемерово
Васильева спасла умирающего Добронравова
"Мам, нам нечем дышать": школьники звонили родителям из горящего ТЦ
Регионы

Губернатора взбесил вопрос о его отсутствии на месте трагедии в Кемерово

Аман Тулеев. Фото: wikipedia.org
Глава Кемеровской области Аман Тулеев не захотел рассказать журналистам, где он был во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Вопрос буквально вывел из себя руководителя региона.

Продолжение: "Детки и подожгли": Божена Рынска о жутком пожаре в Кемерово
прочитано 8255 раз

Журналистка спросила, почему губернатор так и не приехал на место происшествия. По словам репортера, его не было в оперативном штабе. Чиновник якобы даже не вышел пообщаться с родственниками погибших и пострадавших.

ПО ТЕМЕ

Губернатора взбесил вопрос о его отсутствии на месте трагедии в Кемерово

"Хромая лошадь – 2": почему уик-энд в торговом центре закончился трагедией

 Смертоносный пожар в Кемерово

Сюжеты Смертоносный пожар в Кемерово

"С самого начала, как случилось, я возглавлял все это. Правда, выехать я не смог, но есть причина", – заявил Тулеев. Журналистка попыталась выяснить, чем был так занят глава региона, что не смог появиться на месте происшествия. Это фактически взбесило губернатора. "Я еще раз сказал и повторяться не буду, успокойтесь!" – резко ответил он.

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что это он попросил чиновников не приезжать к горящему торговому центру. Это замедлило бы ход проведения спасательных работ, уверен руководитель ведомства.

Во время общения с репортерами Тулеев подтвердил, что жертвой пожара стал член его семьи, передает Life.ru. "Я это лично глубоко переживаю. У меня очень близкий родственник погиб. Девочка", – заявил он. Губернатор добавил: необходимо поддержать людей, чтобы они понимали, что смертельный пожар – это общее горе.

Напомним, что возгорание в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошло днем 25 марта. Сотрудникам МЧС долго не удавалось справиться с огнем.

В здании были заблокированы десятки людей. По предварительным данным, в результате трагедии погибли около 50 человек, еще столько же пострадали. Порядка 15 посетителей торгового центра числятся пропавшими без вести. Ведется разбор завалов.

Как писали Dni.Ru, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.

Автор: Евгений Мышко26 марта 2018, 08:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Заживо сгорели дети: трагедия в Кемерово

567

комментарии

Политика

Страшные тайны: Леонид Кучма
Британские дипломаты получили пинок под зад в Москве
Жириновский подготовил прощальную речь
Брюссель пустил Москву под пресс

Шоу-бизнес

Адвокат Фриске объявил о похищении Шепелева
"Детки и подожгли": Божена Рынска о жутком пожаре в Кемерово
Пугачева поймала с поличным ушлого Киркорова
"Позеленел мальчик": Бледанс показала исхудавшего сына

Проишествия

Смертельный пожар в Кемерово ударил по Волочковой
"Хромая лошадь – 2": почему уик-энд в торговом центре закончился трагедией
Одичавший слон насмерть затоптал человека на празднике (видео)
Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор

Lifestyle

Жена знаменитого политика стала героиней балета в Большом
"Володя, помоги": Как Олег Табаков выбирал преемника
Звезду "Игры престолов" нашли пьяной на дороге
Умершему Табакову быстро нашли замену
Шоу-бизнес

Табаков три года держал на крючке Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская о недвижимости бывшего мужа
Шоу-бизнес

Садальский влез в скандал с разделом наследства Табакова

Актер высказался по поводу назначения нового руководителя МХТ
Регионы

"Возможно, прощайте": последнее SMS пропавшей при пожаре девочки ужаснуло

Тело школьницы не нашли
Регионы

Жертвой трагедии в Кемерово стала 11-летняя родственница губернатора

Кем девочка приходилась Аману Тулееву, не уточняется

Гороскоп

Астрологический прогноз с 26 марта по 1 апреля
Союзу Лободы и солиста Rammstein угрожает другой мужчина
Совет на выходные
Быстрая планета грозит Земле серьезными неприятностями

Фоторепортажи

Жуткие фото красотки из "Секса в большом городе"
Чумаков заметно постарел после рождения ребенка
Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии
Королева пошла по стопам мужа-стриптизера

Спорт

Загитова получила жуткую травму из-за падений на ЧМ
У Кости Цзю случился инфаркт
Дважды рухнувший на лед Коляда упустил победу
Футболисты сборной России оторвались в баре после позорного поражения

Регионы

Дети в "Зимней вишне" сгорели в запертом в кинозале
Бизнесвумен спокойно сидела дома в момент гибели детей в ее торговом центре
Губернатора взбесил вопрос о его отсутствии на месте трагедии в Кемерово
"Мам, нам нечем дышать": школьники звонили родителям из горящего ТЦ
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru