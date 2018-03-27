Реальное число погибших в Кемерово: данные кассиров раскрыли правду

В Кемерово распространяются слухи о возможном занижении числа жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Жители города утверждали, что погибли несколько сотен человек. Никакого подтверждения этой информации не нашлось. Официально числятся погибшими 64 человека.



Прояснить ситуацию помогли данные о проданных билетах в кино. Скриншоты заполненности залов выложили в Сеть.

Согласно опубликованном сведениям с сайта "Зимней вишни", на фильмы "Кролик Питер" и "Шерлок Гномс" был продан 161 билет из 286. При этом дети в возрасте до пяти лет проходили на сеанс без места, так что их вообще не учитывали, пишет "МК".

В момент пожара показ осуществлялся в трех залах общей вместимостью 542 места. Из самого большого (256 мест) люди успели эвакуироваться. Пока не известно, были ли все погибшие в одном кинозале или в двух. Мэр Кемерово Илья Середюк предложил горожанам осмотреть морги и сгоревшее здание торгового центра, чтобы убедиться в правдивости официальных данных, передает "360".

"Если вы не верите в официальные цифры, давайте соберем группу, поедем в морг. Если вы хотите зайти в здание – давайте создадим группу", – заявил он. В свою очередь вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что в областную администрацию можно подать данные о пропавших без вести, которые не вошли в официальную статистику.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Погибли 64 человека. Среди возможных причин ЧП рассматривают в том числе поджог. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.