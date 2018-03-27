Путин срочно прилетел в Кемерово и назвал причину трагедии

Преступная халатность и разгильдяйство привели к трагедии в Кемерово. Президент России потребовал, чтобы Следственный комитет разобрался со всеми причастными чиновниками. Владимир Путин прибыл в Кемерово и возложил цветы к стихийному мемориалу памяти жертв пожара.

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