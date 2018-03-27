Путин срочно прилетел в Кемерово и назвал причину трагедии
Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствия страшного пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". В нем участвовали руководители экстренных служб и первые лица региона. Президент начал встречу с минуты молчания, выразив соболезнования родным и близким погибших.
"Что у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети... Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", – заявил Путин.
Он обратил внимание присутствовавших, что льготный период для бизнеса не должен сказываться на безопасности. Контроль за тем, как организована работа бизнеса – прямая обязанность органов власти, они обязаны сделать все, чтобы эта работа велась на должном уровне. По словам главы государства, каникулы от проверок не имеют отношения к безопасности. Ее необходимый уровень должны обеспечивать власти региона.
На совещании присутствовал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Обращаясь к нему, российский лидер потребовал разобраться с чиновниками, допустившими трагедию. "Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все что угодно подпишут", – отметил президент.
Рано утром 27 марта Путин прилетел в Кемерово и сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному мемориалу. Вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло он осмотрел фасад ТЦ, сообщает РИА ФАН.
Напомним, что пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в их числе минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших – большинство из них отравились угарным газом, пишет "Газета.ru".
Как сообщил глава МЧС Владимир Пучков, сгоревшее здание ТЦ будет снесено. Министр поручил подготовить соответствующий проект. По данным местных СМИ, власти города предложили установить здесь памятник жертвам трагедии, передает телеканал "360".
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