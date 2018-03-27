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Регионы

Безумные регионы: в Ижевске пьяная пенсионерка избила уборщицу кафе

Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov
В Татарстане нашли выпечку с наркотиками, а в Тюмени шестилетняя девочка впала в кому из-за клубники. Обзор региональных новостей от Dni.Ru. 
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В Нижегородской области 30-летний строитель признан виновным в изнасиловании семилетней дочери хозяина жилья, пишет NewsNN.  Преступление было совершено в 2017 году, когда подсудимый со строительной бригадой делали ремонт дома. Во время работы мужчина совершил в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера. О произошедшем девочка рассказала родственникам только после того, как рабочие уехали. Мужчина признал свою вину и получил 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. 

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В Приморском крае и Ингушетии объявили траур по погибшим в кемеровской трагедии. По распоряжению врио губернатора Андрея Тарасенко, все государственные флаги будут приспущены, передает Newizv.ru. Телерадиокомпаниям рекомендовано отменить все развлекательные программы, а все официальные мероприятия, в которых примет участие чиновник, будут начинаться с минуты молчания. Также трехдневный траур объявлен в республике Ингушетия, На данный момент у здания администрации Кемеровской области уже проходит митинг, на котором жители требуют рассказать правду о числе погибших в трагедии.

В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар в жилом многоквартирном доме. Пламя распространилось на 150 квадратных метров, сообщает RostovGazeta. Отмечается, что пострадавших нет. Ранее появилась информация, что возгорание началось с квартиры на третьем этаже, после чего перекинулось и на крышу. Как утверждают свидетели, очаг возник в общем туалете. На опубликованных фотографиях места происшествия видно, что он был в упадочном состоянии.

Сотрудники полиции Татарстана обнаружили в дорожной сумке остановленного автомобиля свертки с наркотиками. Они находились в бисквитных рулетах, передает Inkazan.ru. По информации следствия, пассажир, который перевозил в кондитерских изделиях пакетики с психотропным веществом, был ранее судим за особо тяжкое преступление. Недавно он освободился из мест лишения свободы, после чего, видимо, решил вернуться к криминальному образу жизни. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Шестилетний ребенок из Тюмени попал в реанимацию с анафилактическим шоком после того, как поел клубники. У девочки оказалась аллергия на многие пищевые продукты, пишет Nashgorod.ru. Сообщается, что медики получили вызов с описанием: "Задыхается". В пути сотрудникам скорой пришло еще одно сообщение о том, что маленькая пациентка потеряла сознание. На момент приезда медиков девочка лежала на полу, а ее пульс не прощупывался. Незамедлительно была оказана первая помощь: непрямой массаж сердца, поддержание дыхания ребенка. Спустя некоторое время девочку удалось вернуть к жизни, в больницу ребенка доставили в состоянии комы.

Суд Омска обязал местную жительницу выплатить соседке 18 тысяч рублей за жестокую "воспитательную беседу" с соседским ребенком. В такую сумму был оценен размер морального вреда, который женщина причинила девятилетнему мальчику, передает "Город55". Сообщается, что конфликт произошел, когда омичка, желая поговорить с соседским ребенком на тему его нехорошего поведения, обеими руками схватила мальчика за шею. На его теле остались ссадины и кровоподтеки. За применение силы к ребенку омичку наказали административным штрафом в размере пяти тысяч рублей и компенсацией моральных страданий мальчика в размере 18 тысяч рублей. Женщина не признала за собой вину и попыталась оспорить решение, однако коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила его без изменений. 

В Ижевске пьяная пенсионерка избила уборщицу в кафе. Установлено, что женщина выпила спиртное и стала нецензурно высказываться в общественном месте, не реагируя на замечания посетителей и работников заведения. "После очередного замечания, высказанного 68-летней уборщицей, подозреваемая нанесла ей побои, в том числе рукояткой метлы, после чего вышла из кафе",  – рассказали полицейские. На данный момент подозреваемая задержана правоохранителями. За совершенные преступления пенсионерке грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Udm-info.ru.

85-летняя тагильчанка с признаками психического заболевания подарила свою квартиру дальней родственнице. Сомнительной сделкой осталась недовольна внучка пенсионерки, пишет Tagilcity.ru. Однокомнатную квартиру пожилая женщина переоформила на родственницу еще в 2016 году, однако признаки психического заболевания у  собственницы наблюдались с 2013 года. Позже она была официально признана недееспособной. Внучка пенсионерки обратилась в районную прокуратуру. На момент дарения квартиры она оформила над бабушкой опеку и ухаживала за пожилой женщиной, но та могла не осознавать, что в процессе дарения потеряет единственное жилье. Сообщается, что подобные сделки нередко рассматривают в прокуратуре, и в большинстве случаев они признаются недействительными.

Волгоградского педофила задержали спустя 12 лет после изнасилования им ребенка. Жуткая история случилась еще в 2005 году, когда девочке было 11 лет. По информации портала Novostivolgograda.ru, ее родители тогда были в разводе, а отец брал дочь к себе погостить. Только после нескольких месяцев мучений школьница рассказала матери об ужасах досуга с папой, и женщина незамедлительно написала заявление в полицию. Подозреваемый успел скрыться от стражей порядка, но вскоре был задержан. Извращенцу придется ответить сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. Прокуратура Волгограда уже утвердила приговор, и в ближайшее время районный суд начнет рассмотрение дела.

В Башкирии мать спасла из страшного пожара троих детей из четырех. Тело трехгодовалого малыша было обнаружено в одном из домов села Иглино. По полученной информации, пожар начался днем 26 марта. Как сообщает Mkset.ru, хозяйка не растерялась и схватила младенца, пятилетнюю дочь и четырехлетнего сына, однако трехлетнего малыша спасти так и не удалось. Мальчика нашли уже только после тушения пожара. Известно, что семья была полной и характеризовалась положительно. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

Автор: Михаил Вштанов27 марта 2018, 13:00

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