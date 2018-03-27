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"Это поджог": гендир ТЦ в Кемерово свалила вину за трагедию на цыган

Надежда Судденок. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Генеральный директор злополучного торгового центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок дала показания по делу о пожаре. Женщина настаивает на версии поджога.

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Судденок уверяет, что двери в кинотеатрах никогда не закрывались и она лично всегда делала все обходы и даже уборку. Гендир заявила, что сама не раз выставляла из ТЦ молодых людей цыганской наружности, которые бесплатно играли в автоматы и делали надписи в туалетах, передает Telegram-канал Hue. На них заявляли в полицию, но хулиганов в итоге отпускали.

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По словам Надежды Судденок, она опрашивала сотрудников, всем ли помогли выбраться из пламени. Якобы работники сообщили, что все живы. Женщина отметила, что лишь после этого начала поступать информация о закрытых кинозалах и о количестве погибших.

"Сотрудник, которого я опрашивала, сказал, что услышала хлопок в детской зоне и увидела столб огня. Сам аттракцион не мог так запылать. Я утверждаю: это был поджог", – заявила генеральный директор "Зимней вишни". "Хочется, чтобы Следственный комитет разобрался в этом, я хочу, чтобы были обвинены те люди, которые действительно виноваты", – приводит ее слова телеканал "360". 

Судденок рассказала, что на работу ее наняла Юлия Александровна Богданова, директор АО "Кемеровский кондитерский комбинат". Женщина рассказала о своих официальных обязанностях.

"Я отвечала за расстановку людей по локациям, за организацию работы, за прием и увольнение людей. Бизнес был так построен, что на мне были функции только по работе с людьми, организация обучения пожарной безопасности, охране труда. Я все условия по закону выполнила. Когда я принимала дела от предыдущего руководителя, не было даже должностных инструкций, я сама разрабатывала все с нуля", – оправдалась Надежда Судденок.

Следственный комитет задержал и охранника ТЦ Сергея Антюшина. Сотрудника ЧОПа заподозрили в том, что он отключил систему оповещения во время пожара. Его тетя Людмила Бобрышева рассказала, что охранники сгоревшего торгового центра работали в тяжелых условиях, и ее племянник собирался увольняться.

Женщина утверждает, что в ТЦ не хватало сотрудников ЧОПа. Якобы Сергей, как и другие охранники, работал сверхурочно. "Не высыпался, выходных вообще не было. Потому что зарплату урезали, и многие поувольнялись", – поделилась женщина.

По словам самого Антюшина, с оставшихся работников "драли три шкуры", предъявляли повышенные требования и постоянно отчитывали. Бобрышева уверена, что Сергей не отключал сигнализацию. Об этом, по словам женщины, он рассказал отцу и брату, с которыми успел пообщаться.

Напомним, пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека. Среди возможных причин ЧП рассматривают поджог и короткое замыкание. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы задержали пять человек по делу о пожаре. Последняя плановая проверка в ТЦ была летом 2016 года, тогда никаких нарушений не выявили.

Автор: Валерия Нарская27 марта 2018, 17:47
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