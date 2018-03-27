"Случилась беда": мужчина бессильно смотрел на гибель семьи в Кемерово

Житель Томска Дмитрий Баранов при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" потерял почти всю семью: сына-пятиклассника, дочь-первоклашку, маму, сестру и племянницу. На школьные каникулы родственники решили съездить в Кемерово, чтобы навестить бабушку.

Дмитрий вспомнил, что остался дома, потому что было очень много хлопот по хозяйству. О страшном пожаре в торговом центре мужчина узнал из новостей. Он сразу начал набирать номера родных, но они не отвечали. Тогда томич помчался к торговому центру.

Уже позже он узнал, что сестра успела позвонить мужу из горящего кинотеатра. "Она сказала, что случилась беда. Попросила супруга срочно приехать. На этом связь оборвалась", – цитирует Баранова "Московский комсомолец". Дмитрий был у ТЦ около 17.00. К этому времени вокруг здания уже выставили оцепление, за которое не пускали никого, даже родных. Он, как и многие другие, вынужден был бессильно наблюдать за пожаром, в котором гибли близкие.

"Люди просили пожарных, чтобы они первым делом прорывались к кинотеатрам, что там остались люди. Из здания пожарные выходили все в копоти, а мы стояли и молились. Уже потом к нам вышел мужчина в форме и сказал, что к кинозалам из-за загазованности и высокой температуры не попасть. Проникнуть туда специалисты смогли только в четыре утра, то есть спустя 12 часов после начала пожара", – рассказал мужчина. По его словам, в первые часы к зданию подогнали автобус, который служил штабом. Там люди рассказывали, кого они ищу и составляли списки.

Дмитрий отметил, что затем всех направили в местную школу. "Там начали собираться те, кто не нашел своих родных в больницах и моргах. Еще ночь для нас прошла в неведении, списков погибших не было. Только в понедельник днем мне позвонили и попросили приехать на опознание. Я опознал всех пятерых", - поделился мужчина.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек. Вероятными причинами возгорания назвали замыкание электропроводки и поджог.

Как писали Dni.Ru, рано утром 27 марта в Кемерово прилетел президент Россиии и сразу отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному мемориалу. Позже он провел совещание по ликвидации последствий пожара. Владимир Путин начал встречу с минуты молчания, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Трагедия в Кемерово не оставила равнодушным никого. В соцсетях люди оставляют слова поддержки пострадавшим и семьям жертв.

