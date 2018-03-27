Россиян заранее предупреждали о трагедии в Кемерово

Сетевой экстрасенс, автор ЖЖ‐дневника "Звездный стражник, бегущий по лунной дорожке" Артем Драгунов предсказывал трагедию в кемеровском ТЦ "Звездная вишня" еще в сентябре прошлого года. Он увидел странный тревожный сон, о котором рассказал в своем блоге.

В посте считающий себя ясновидящим мужчина сообщил, что "вероятность крупного пожара максимальна". При этом он уточнил, что ЧП может произойти в крупном кинотеатре или развлекательном комплексе.

"Крупное ЧП в торгово-развлекательном центре или молле. Огромное здание, комплекс, киноконцертное, магазины.

Пока нет подробностей... И есть интуитивное про смерч, возможно огненный. Сработали метки зоопарка… Проверяйте противопожарное, аварийные выходы, особо проверяйте на закладки, схроны, особенно в местах строительных работ. Там могут прятать нехорошее", – написал Драгунов за несколько месяцев до трагедии. При этом он упомянул трагедию в клубе "Хромая лошадь".

"Допускаю код Батаклана или Норд-Оста. Но еще хуже – код Хромой Лошади… Возможно связь с крышей… Проверяйте дым-машинки, на всех крупных концертах и светотехнику с техниками тоже… Особенно проверяйте газовое оборудование на концертах... Рекомендую - проверка концертного оборудования на всех крупных мероприятиях, в театрах, кинотеатрах, на вечеринках и парти, особенно в закрытых помещениях с плохим противопожарным", – предупреждал ясновидящий. "Есть отсылка на табак и табачную фабрику, но на месте имеется ресторан или кафе, где будет плавиться алюминий", – писал в ЖЖ-дневнике Артем Драгунов. Мужчина подробно описал твой тревожный сон.

"Иду по табачной фабрике, вернее – на нее. В фойе такое кафе-бар, как в старых приличных кинотеатрах совковых, взял бутерброд с колбасой, иду жую, спускаюсь на саму фабрику, оттуда бегут два чувака, один из бара, кассир, забыл кассу закрыть, а второй говорит, что Шурика и Горбика больше нет на фабрике. Я спрашиваю, а когда ушли? Он смеется и говорит – не ушли, и выпорхнули, и тут затягивается сигаретным дымом и выпускает его в окно, а дым режется решеткой и пишет мне буквы – Норд-норд-ост, 24 75. И повторяет.

Я пытаюсь про Норд-Ост подумать и тут ощущаю, как еду по эскалатору и попадаю опять в кафе, там алюминиевые столики с кривыми ножками, и все ножки танцуют, а на стенах, хорошо выбеленных, кстати, бегают такие забавные кучки дыма, всевремя корчат рожицы и меняют форму, цвет и светятся, и иногда выпускают пар в зал, а я про себя думаю, что дым был ядовитый, закашлялся и от кашля проснулся".

Напомним, пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека. Среди возможных причин ЧП рассматривают поджог и короткое замыкание. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы задержали пять человек по делу о пожаре. Последняя плановая проверка в ТЦ была летом 2016 года, тогда никаких нарушений не выявили.