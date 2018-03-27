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Пиар на крови: кто использовал трагедию в Кемерово в личных целях

Фото: Данил Айкин/ТАСС
Трагедия в Кемерово собрала вокруг себя не только сопереживающих и сочувствующих чужому горю людей. Она показала, что вокруг нас есть настоящие подлецы, которым слезы кемеровчан, потерявших в огне своих близких, как бальзам на душу. Какие только версии не вбрасывались в эти дни в Сеть – сотни погибших, теракт, власти скрывают масштабы пожара и прочий бред. Dni.Ru выяснили, кто пиарится на крови россиян.

Продолжение: Почему люди бросались в огонь за чужими детьми в Кемерово
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Тысячи жителей Кемерово, вышедшие сегодня, 27 марта на стихийный митинг, продолжавшийся 11 часов, вполне ожидаемо и закономерно требовали от региональных властей наказать всех, по чьей вине сгорел крупнейший в городе торгово-развлекательный комплекс "Зимняя вишня". Очевидно, что среди пришедших на центральную площадь сибирского города были и родственники погибших и пострадавших в страшном пожаре.

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Сюжеты Смертоносный пожар в Кемерово

Но были и там профессиональные провокаторы, которые пыталась раскачать толпу и перевести все происходящее в политическую плоскость. Не исключено, что благодаря стараниям именно таких людей на улицы вышло беспрецедентно большое число кемеровчан. Об этом говорит и тот факт, что митинг изначально не был задуман как акция памяти и скорби, люди пришли на него, чтобы, как они сами говорили, предъявить претензии властям и узнать правду о трагедии. А провокаторы еще с первых ее минут начали вбрасывать в соцсети информацию о сотнях жертв, о том, что пожарные запрашивают по рации мешки для трупов и о переполненных моргах.

Анонимные персонажи писали о десятках тел погибших в "Зимней вишне", которые под покровом ночи якобы свозят на местный хладокомбинат. Кто-то утверждал, что трупы отправляют за город для того, чтобы замести следы трагедии. Услышав это, власти прямо на митинге дали добро на то, чтобы инициативная группа объехала все предполагаемые точки и убедилась, что все это чистой воды вранье.

Фото: Данил Айкин/ТАСС

Спустя двое суток после пожара выяснилось, что ложную информацию о сотнях погибших распространил украинский пранкер Евгений Вольнов. Именно на его YouТube-канале появилась запись от 25 марта, в которой он обзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС и интересуется, сколько свободных мест осталось в учреждениях. Так, узнав, что в первом морге готовы принять не больше ста погибших, он заявляет, что в скором времени к ним подвезут более трехсот трупов.

Фото: GLOBAL LOOK press/vk.com

Кто точно вбросил в Сеть фейковую информация о том, что масштабный митинг в Кемерово будут разгонять с применением огнестрельного оружия, еще предстоит выяснить. Уже известно, что принимали в этом участие сотрудники региональных штабов Алексея Навального. Они утверждали, что в Кемерово стягиваются сотрудники полиции из других регионов, которым разрешено открывать огонь по митингующим.

Как обычно, попиарились на кемеровской трагедии и уже всем известные российские политические персонажи из стана либеральной оппозиции. Уже упомянутый блогер и несостоявшийся кандидат в президенты Алексей Навальный снова призвал всех на митинг на Пушкинскую площадь, при том, что московские власти решили провести акцию памяти на Манежной.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Затем он раструбил о том, что объявляет свой собственный индивидуальный траур по жертвам кемеровского пожара и, наконец, в очередной раз сам опустил себя ниже плинтуса – перепечатал в Twitter фейковый пост некоего "Проф. Преображенского" о том, что Владимиру Путину в кемеровской больнице показывали не тех пострадавших. Чудаку Навальному недвусмысленно посоветовали внимательнее ретвитить непроверенную информацию и доказали, что фото настоящее.

Скрин: twitter.com/navalny

Вместо слов сочувствия пострадавшим и семьям жертв трагедии Ксения Собчак решила похвастаться перед всеми свей гражданской позицией. Телеведущая написала гневный пост на своей странице в Instagram о трагедии в Кемерово. После гибели десятков людей она первым делом заговорила о разнице в доходах чиновников и народа. "Просто деталь прекрасная: у начальника МЧС по Кемеровской области в декларации Land Cruiser ценой в два миллиона рублей минимум при годовой зарплате 1,6 миллиона рублей. И это все, что вы должны знать о нем и его "эффективной" работе", – написала Собчак.

Не могли обойти стороной пожар в Кемерово и многочисленные мошенники, использующие трагедию в корыстных целях. Они всплывают каждый раз, когда пострадавшим требуется серьезное лечение или реабилитация и публикуют реквизиты счетов, на которые просят перевести деньги. Так было и после пожара в пермском ночном клубе "Хромая лошадь", и после теракта в питерском метро.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

А накануне приезда Владимира Путина в Кемерово либералы в соцсетях утверждали, что это фейк. Мол, президент находится сейчас в Катаре и прерывать свой визит не собирается. Понятно, что, когда утром 27 марта на всех телеканалах появились сюжеты о пребывании Путина в Кемерово, провокаторы подчистили свои сообщения.

Трагедия в "Зимней вишне" еще раз показала всю суть российской оппозиции. Почему до сих пор в новостях нет ни одного заголовка "Навальный помог пострадавшим" или "Собчак перечислила миллион рублей кемеровчанам"? Да потому что с гордостью разместить на аватарке свечу намного проще, чем слетать в Кемерово и помочь спасателям разгрести завалы торгового комплекса. Это, кстати, касается не только оппозиционеров, но и других пользователей соцсетей, которые грешат показной скорбью.

Фото: GLOBAL LOOK press/vk.com

Масло в огонь сомневающихся в реальных масштабах трагедии в Кемерово по традиции подлили сторонники конспирологии. Как только в Сети появилось видео первых минут пожара в торговом комплексе, какой-то умелец скопировал его, обрезал по верхнему краю, намеренно ухудшил качество и разобрал по секундам. Якобы огонь под потолком детской зоны появляется спустя несколько секунд после того, как какой-то мужчина поднял руку. Поджог, сделал вывод доморощенный Шерлок Холмс.  Но на оригинальном видео прекрасно видно, что посетитель торгового центра просто зовет к себе кого-то из своих родственников или друзей.

Блогер "Живого журнала" Оrtheos решил докопаться до истины путем изучения афиши  кинотеатра в сгоревшем торговом комплексе. Он утверждал, что в одном из залов в момент пожара шел фильм "Тихоокеанский рубеж – 2". Трейлер картины начинается с того, что ребенок стоит и завороженно смотрит, как горит некое здание,  напоминающее торговый центр. Мужской голос кричит "Все в укрытие! Уходите отсюда!". Но, на самом деле, в кинотеатре в момент трагедии шли мультфильмы "Кролик Питер" и "Шерлок Гномс".

И уж совсем абсурдным и безумным выглядит пост в "ЖЖ" о том, что дети, погибшие при пожаре в "Зимней вишне" живы-здоровы, потому что их похитили охранники торгового центра. Очевидно, что этот бред комментариев не требует.


Автор: Александр Комаров27 марта 2018, 21:31
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