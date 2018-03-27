Почему люди бросались в огонь за чужими детьми в Кемерово

Эксперты нашли объяснения массовому героизму во время жуткого пожара в ТЦ "Зимняя вишня", когда его посетители, рискуя жизнью, вытаскивали из пламени незнакомых людей. К сожалению, некоторые добровольцы сгорели заживо вместе с теми, кого хотели спасти.

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