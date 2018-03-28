"Я никогда не видел столько детских трупов": жуткий рассказ спасателя из Кемерово
"Я никогда не видел столько детских трупов. Искали практически на ощупь, дым поднимался кверху, шарили руками и ногами, где-то ползли... Я вообще не слышал криков", – рассказал пожарный.
По его словам, тела были почти везде. "Много маленьких, с десяток вытаскивали из-под кресел в зале. Мы не знали, сколько внутри. Шли, спотыкаясь, по трупам. Пол трещал и лопался пузырями", – отметил сотрудник МЧС. Они искали именно погибших, понимая: в такой ситуации выжить невозможно.
Условия труда были чрезвычайно тяжелыми, как в физическом, так и в моральном плане. Спасатели знали, что существует огромный риск обрушения здания, но никто не отказался выйти на работу в те страшные для города дни. "Отказаться и в голову не приходило, вышли все. Говорят, у кого-то там были родные и друзья. Я своих, слава Богу, не видел там", – цитирует сотрудника МЧС "360".
По его мнению, роковым фактором для посетителей "Зимней вишни" стала паника, передает Ura.ru. "Есть простые правила: закрыть лицо мокрой тканью и ползти во время пожара. Нельзя бежать – дым вверх идет. Но это толпа в панике... Здание разгорелось слишком быстро", – отметил спасатель.
Напомним, пожар в кемеровском торгом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню – двери одного из залов были заперты. В России 28 марта объявлено днем траура по жертвам трагедии.
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