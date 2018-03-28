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Инженерам в "Зимней вишне" предлагали работать за копейки

Фото: GLOBAL LOOK press/vk.com
Инженеры по охране труда, безопасности и гражданской обороне работали в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" за сущие копейки. Восемь тысяч рублей – на такую месячную ставку искали специалиста за неделю до пожара, пишут СМИ.

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Зарплата восемь тысяч рублей, высшее образование и стаж работы от трех лет. Такие требования содержались в описании вакансии, размещенной на одном из интернет-порталов за неделю до трагедии, сообщает "360".

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Соискателю на должность инженера по охране труда, пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям предлагалась частичная занятость. В обязанности входили участие в проверках надзорных органов, разработка документации и проведение инструктажа персонала.

Ранее власти Кемерово пообещали помочь с трудоустройством работников сгоревшего торгово-развлекательного комплекса, а также найти места для размещения собственников и арендаторов помещений в "Зимней вишне". Эти обязанности возложены на региональный Департамент труда и занятости населения.

Из-за трагедии рабочие места потеряли порядка 300 человек. В "Зимней вишне" было зарегистрировано 116 организаций.


Напомним, пожар в четырехэтажном кемеровском ТЦ произошел 25 марта. По одной из версий, огонь вспыхнул на верхнем этаже, в детской игровой зоне с аттракционами. Там же располагались залы кинотеатра, которые перед началом сеанса были заперты. Из-за этого люди не смогли выбраться наружу.

Спасатели двое суток вели поисковые работы. По словам замглавы МЧС России Владлена Аксенова, уже найдены тела всех жертв пожара. Число погибших составило 64, более 40 из них – дети. В Следственном комитете России рассматривают возможность поджога, возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура. По всей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Автор: Иван Поляков28 марта 2018, 11:06
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Заживо сгорели дети: трагедия в Кемерово

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