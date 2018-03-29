Опубликовано жуткое видео из сгоревшей "Зимней вишни"

Сотрудники экстренных служб разрешили журналистам зайти в торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово, где 25 марта случился пожар. Ужасающие кадры были опубликованы в Сети.

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Пожаром было уничтожено практически все. Огонь был такой силы, что свернулись даже металлические балки на одном из этажей.

Эскалатор, который находился на третьем этаже, провалился на первый. Все внутри покрыто странной маслянистой сажей. Ролик публикует РЕН ТВ.

Журналистам удалось попасть внутрь здания, в котором произошла жуткая трагедия, унесшая жизни 64 человек, большинство из которых – дети. Как видно на кадрах, в "Зимней вишне" местами просела крыша.

В здании работают следователи. Разбор завалов уже завершен, но вид выгоревших этажей вызывает ужас.

Специалисты объявили предварительные результаты пожарно-технической экспертизы. По данным МЧС, очаг возгорания находился в скрытой полости между этажами, где проходил силовой кабель.

Как выяснили следователи, при работе ТЦ нарушались правила пожарной безопасности. Арестованы пять человек, в том числе управляющая торговым центром Надежда Судденок.

Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что трое пропавших без вести посетителей "Зимней вишни" найдены живыми. Напомним, пожар в торговом центре вспыхнул 25 марта.