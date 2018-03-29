Безумные регионы: урюпинские вандалы атаковали местное кладбище

Пожар в универмаге Санкт-Петербурга, воровка-ломбардщица из Омска. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.



В Нижнем Новгороде эвакуировали детсад по улице Чаадаева после звонка о задымлении на чердаке, передает Newizv.ru.Сообщение на канал связи "112" поступило в 09:44. Сотрудники МЧС обследовали здание, но очагов с дымом и пожара не нашли. Никто не пострадал.

В одном из старейших универмагов Санкт-Петербурга – Доме ленинградской торговли – произошел пожар, пишет NewsNN. Спасатели эвакуировали 60 человек, пострадавших нет. Известно, что горело 20 квадратных метров в одном из торговых помещений на втором этаже. В тушении пожара, которому присвоен повышенный номер сложности, принимали участие пять единиц техники и 25 человек личного состава.

Сразу восемь малышей-хамелеонов родились в зоопарке Ростова-на-Дону. "Теперь посетители могут видеть не только взрослых хамелеонов, но и детенышей", – цитирует сообщение зоосада в RostovGazeta. До настоящего времени на экспозиции находится лишь самец йеменского хамелеона возрастом два года.

В Казани больше чем на полгода частично перекроют движение для транспорта по улице Рахматуллина в центре города, передает Inkazan.ru. Его ограничат с 1 апреля по 16 октября на участке от здания №18 по улице Мусы Джалиля до улицы Кави Наджми. Ограничения связаны с реконструкцией объектов культурного наследия по улице Рахматуллина.

Стая бродячих собак терроризирует жителей улицы Жигулевская в Тюмени, пишет Nashgorod.ru. По словам местной жительницы Анастасии, животные кидаются на людей и пугают детей. По словам девушки, она обзвонила уже все инстанции. "Служба по отлову два раза приезжала за две недели. Походят полчаса и уезжают. Сегодня опять звоню, они говорят, что по регламенту у них дается месяц на отлов. И что максимум раз в неделю только могут приехать. А мы как будем? Во двор страшно выходить", – подытожила Анастасия.

Оценщицу омского ломбарда будут судить за кражу 320 тысяч из кассы, передает "Город55". В течение двух лет женщина брала из кассы организации вверенные ей деньги и тратила по личному усмотрению. Чтобы работодатель ничего не заподозрил, злоумышленница сделала липовые залоговые билеты, согласно которым ею якобы были получены от клиентов ювелирные изделия. Однако внесенные сведения действительности не соответствовали.

Ижевчанин пытался дать взятку полицейскому за покровительство, сообщает Udm-info.ru. Обвиняемый передал стражу порядка 14 тысяч рублей. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы и штраф в размере до тридцатикратной суммы взятки.

Гость связал и закрыл в квартире пьяного жителя Нижнего Тагила после застолья, пишет Tagilcity.ru. 23-летний пострадавший со связанными руками просил прохожих о помощи с балкона дома по ул. Строителей. Прохожие вызвали полицейских. Мужчина рассказал, что накануне вечером он пошел в магазин за спиртным и по дороге познакомился с мужчиной, которого привел домой для распития спиртного. Утром гость связал хозяину квартиры руки, взял монитор от компьютера и, закрыв входную дверь на ключ, скрылся. В ходе розыскных мероприятий был задержан 44-летний житель Невьянска, неоднократно судимый.

По информации портала Novostivolgograda.ru, в Урюпинске двое кладбищенских вандалов уничтожили крест на могиле. В полицию города об этом сообщила 59-летняя женщина. Злоумышленники сломали и похитили деревянный крест, установленный на могиле ее матери. Правоохранители нашли подозреваемых достаточно быстро. Ими оказались двое 19-летних местных жителей, которые уже совершали подобные действия.

Как сообщает Mkset.ru, в Башкирии ревнивый муж искромсал перочинным ножом соперника. Трагическая история произошла 7 февраля текущего года вечером. 37-летний мужчина приехал из деревни Ибрагимово к своей бывшей возлюбленной, которая вышла замуж за другого, и стал умолять ее вернуться к нему. 43-летний муж женщины, возмущенный таким поворотом событий. Он схватил перочинный нож и стал наносить им удары незваному гостю, а затем выставил его за дверь. Тем временем дама сердца обоих кавалеров в ужасе сбежала из квартиры. Истекающий кровью мужчина вызвал для себя скорую помощь, которая увезла его в больницу. Почти месяц он провел в стационаре.