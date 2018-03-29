"Мальчик с бородой" терроризировал ТЦ в Кемерово перед трагедией
Об одном из таких случаев рассказал билетный контролер кинотеатра. Сотрудники торгового центра были вынуждены обратиться в полицию из-за таинственного "мальчика с бородой".
Молодой человек якобы устроил дебош в "Зимней вишне". Он терроризировал сотрудников торгового центра за неделю до пожара. Прибывшие на место происшествия полицейские не смогли наказать нарушителя: ему выписали только штраф.
Не исключено, что молодые люди решили отомстить, устроив поджог. По крайней мере следователи пока не исключили эту версию, передает Telegram-канал Mash.
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