Вертолет Ми-8 рухнул на улицу в Хабаровске: все погибли
В результате жесткой посадки Ми-8 погибли шесть человек. Известно, что воздушное судно упало на Антенной улице.
В настоящее время рассматриваются три версии крушения. Это погодные условия, отказ техники, либо ошибка пилота, передает РИА ФАН.
На месте происшествия сейчас проводятся поисковые работы и работают следователи. Выехали туда и представители авиакомпании "Восток".
Очевидцы опубликовали видеозапись с места крушения вертолета, передает "Пятый канал". По словам автора ролика, причиной крушения воздушного судна стало столкновение с вышкой из-за сильного тумана.
Свидетель катастрофы рассказал, что вертолет упал на землю и загорелся. На видеоролике слышны звуки взрывов или хлопков. Уже возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна.
Ранее, 11 февраля этого года произошла крупная авиакатастрофа с Ан-148. Самолет "Саратовских авиалиний" летел из Домодедово в Орск. Погиб 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Как писали Dni.Ru, 10 апреля на место ЧП в Подмосковье прибыла дополнительная группа спасателей МЧС. Они повторно обследуют периметр паденияАн-148. В этот день было найдено 13 фрагментов самолета. Следователи проводят дополнительные осмотры.
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