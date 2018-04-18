В башкирской школе мальчик устроил резню
Нападавший появился в школе с ножом. Он набросился на одноклассников и преподавателя Екатерину Першину, в результате чего пострадали три человека. Потом мальчик устроил пожар.
Злоумышленник получил ножевое ранение в области шеи. По предварительным данным, одна ученица выпрыгнула из окна, чтобы спастись от нападавшего. С пострадавшими работают медики.
Всех школьников вывели на улицу. Дети в панике столпились около горящего здания. "У нас все плачут, это очень страшно", – рассказала одна из учениц.
На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает Telegram-канал Mash.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. В ведомстве заявили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения.
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