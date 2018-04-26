Михалков назвал виновного в гибели детей в Кемерово
Михалков посвятил причинам трагедии очередной выпуск авторской программы "Бесогон". Режиссер резко высказался о работе руководства МЧС, обвинив его в неэффективных расходах, а также в "непродуманном" сокращении государственного пожарного надзора.
По словам Никиты Михалкова, в МЧС сократили почти 60 тысяч человек, в среднем по МЧС было уволено 30% личного состава, а в караулах – до 50%. "То есть тушить пожары в 2017 году стало фактически некому", – заявил он на телеканале "Россия 24".
Владимир Пучков прокомментировал обвинения в свой адрес. Глава ведомства отметил, что высказывание Михалкова – неправда. По его словам, пожарные караулы укомплектованы более чем на 90%. Также он добавил, что в ответственных за пожаротушение подразделениях сокращения запрещены приказом коллегии ведомства.
"Бред, так и напишите. Я не смотрю телевизор, и мне жаль людей, которые смотрят эти передачи, жаль тех, кто этому верит", – цитирует министра РБК. При этом Пучков пообещал не судиться со знаменитым режиссером.
Напомним, крупный пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По уточненным данным, жертвами трагедии стали 60 человек, большинство которых – дети. В здании не сработала пожарная сигнализация. После случившегося губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушел в отставку.
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