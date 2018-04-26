Михалков назвал виновного в гибели детей в Кемерово

Режиссер Никита Михалков заявил, что тушить пожары в России стало фактически некому. При этом он возложил долю ответственности за трагедию в смертоносном пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" на главу МЧС Владимира Пучкова.

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