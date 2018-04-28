Я сволочь: нелепые откровения нижегородской матери-убийцы

Елену Каримову заключили под стражу на два месяца. Такое решение в отношении матери, задушившей своих маленьких детей, принял суд в Нижнем Новогороде. Заседание проходило в закрытом режиме.

Перед заседанием суда Елена отказалась общаться с журналистами. Единственное, чего добились от нее представители СМИ – слов: "Мне нечего вам сказать. Я все объясню суду".

В прокуратуре рассказали, что Каримова полностью признала свою вину и выразила готовность сотрудничать со следствием. Она рассказала, что сама убила и попыталась сжечь своих маленьких дочку и сына. По ее словам, она решилась на это, поскольку не могла обеспечить детям достойную жизнь.

Журналисты отыскали аккаунт Каримовой в Instagram. "Да, я не идеальная дочь. Даже иногда сволочь‍. Все свои 26 лет никогда никого не слушала начиная с 15 лет. Всегда сама себе на уме", – пишет Елена в одном из постов.

Установлено, что утром 25 апреля женщина собственными руками задушила четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына на заднем сиденье арендованного авто. Потом заехала на АЗС, купила жидкость для розжига и отправилась в лес. Там она разожгла костер и попыталась сжечь детей. Однако испугалась, что ее заметят охотники, сбила пламя, положила тела в машину и вернулась в Нижний Новгород. На следующий день убийца отвезла тела дочки и сына в Семеновский район, где в заброшенном здании подожгла их и уехала.

Следователи назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы понять, в каком состоянии находилась Каримова. Кроме того, есть информация, что в последнее время Каримова увлеклась радикальными религиозными направлениями. Хотя ее подруга в шоке – она не верит, что Елена могла совершить такое. По ее словам, Каримова тряслась над своими детьми.

Как выяснило издание Life.ru, Каримова хоть и разведена, но деньги у нее были. В каршеринговой компании следователям рассказали, что она тратила примерно 40 тысяч в месяц на аренду автомобилей. Кроме того, при обыске квартиры оперативники нашли только что купленную турпутевку за границу.

В то же время, у Елены были крупные незакрытые кредиты. В 2016-м на женщину выписали исполнительный лист о принудительном взыскании долга перед банком, так как она просрочила платежи. Как выяснилось, она живет на два города – Москву и Нижний Новгород, работает в интернет-магазине косметики.