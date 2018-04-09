"Пришла к врачам с температурой": пострадавшую в "Зимней вишне" отправили в психушку

Сотрудница сгоревшего кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", 23-летняя Анастасия Семахина помогала выводить из здания гостей. По словам девушки, после трагедии она стала изгоем.

В пожаре кемеровчанка сама чуть не погибла. Эвакуируя детей, она начала терять сознание. У нее сгорели все документы и многие вещи. Но то, что ей сейчас больше всего хочется, – это уехать из города. По словам Анастасии, ей невыносимо жить в атмосфере горя и каждый день проезжать мимо "Зимней вишни".

Семахина рассказала о жизни после страшного пожара. Девушка заверила, что после случившегося в больнице ее "особо не лечили".

"Когда выписали, не выдали ни выписки, ни больничного листа. Я поинтересовалась у врача, что делать, если станет плохо. Она бросила: "С чего тебе плохо станет?" и отправила меня домой", – цитирует Анастасию Ura.ru. Вскоре девушка почувствовала себя хуже и отправилась в поликлинику.

Но и там от нее постарались поскорее отделаться. Заведующая, к которой Семахину отвел терапевт, решила отправить ее в стационар, однако свободное место оказалось только в психиатрической лечебнице. "У меня совсем земля из-под ног ушла. Я ведь пришла к врачам с температурой, а они меня в психушку надумали упечь", – вспомнила сотрудница "Зимней вишни".

Анастасия предположила, что врачи посчитали, что она свихнулась, и решили сложить с себя ответственность. Девушка написала отказ и уехала домой.

Кроме того, Семахина рассказала об управляющей торговым центром Надежде Судденок. По словам сотрудницы ТЦ, начальница придиралась к работникам, но не считала нужным разбираться в причинах ЧП, которые когда-либо случались в "Зимней вишне".

Напомним, пожар в ТЦ произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.