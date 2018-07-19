Душераздирающие подробности убийства российской модели

Стало известно, что могло стать причиной расправы над финалисткой национального конкурса красоты Missis World Russia – 2016 Ксении Мецгер в Челябинской области. В Магнитогорске состоялось судебное заседание, где избирали меру пресечения 24-летнему преступнику.

Суд решил, что мужчина должен находиться под стражей два месяца. Огласили правоохранители и предварительные мотивы преступления.

Есть версия, что злоумышленник забил молотком 29-летнюю девушку из-за долгов. Житель Магнитогорска задумал преступление, чтобы расплатиться с кредиторами, передает "Первый областной".

Для погашения задолженностей он решил присвоить автомобиль девушки, который та выставила на продажу, и впоследствии выручить с него крупную сумму. В следственном изоляторе мужчина пробудет до сентября.

Напомним, Ксения Мецгер была замужем, у нее остался маленький сын. Последнее время семья жила в США. В Челябинскую область она приехала к родителям, чтобы продать Skoda Octavia. Покупателя и своего палача Мецгер нашла по телефону. 16 июля девушка пропала, а через сутки ее тело нашли в лесополосе.

Публикация от Ксения Туленкова-Мецгер (@sunny22km) 26 Дек 2017 в 1:02 PST

Ранее Ксения регулярно делилась фотографиями и видео на своей страничке в Instagram. Судя по снимкам, она была открытым, счастливым и светлым человеком. У россиянки много фото с семьей.