Мужчина погиб при попытке доказать ветхость балкона

Житель Саратовской области попытался наглядно показать состояние дома. Однако переусердствовал и скончался от многочисленных травм.



Мужчина, недовольный работой коммунальных служб Энгельса, упал с балкона, демонстрируя плачевное состояние жилища, сообщает Пятый канал. На кадрах видно, как он стоит на балконе, расшатывая перила. При этом ругается на коммунальные службы, которые, по его словам, не реставрируют балкон.



Стоящие во дворе люди объясняют ему, что он может упасть из-за своих же разрушительных действий. Мужчина не прислушался к советам и продолжил ломать балкон. В результате упал с высоты четвертого этажа и позже скончался в больнице.