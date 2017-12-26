Подлая Мазур предала Цымбалюк-Романовскую под страхом тюрьмы

Товарка бывшей жены Джигарханяна рискует пойти по этапу как подельница. Она решила резко изменить свою позицию.

Имя Элины Мазур сегодня звучит во всех популярных ток-шоу. Прежде она отстаивала интересы Виталины Цымбалюк-Романовской, называя себя ее "официальным представителем". Мазур давала от имени теперь уже бывшей жены Джигарханяна комментарии журналистам и устраивала пресс-конференции, всячески обеляя товарку. Например, с пеной у рта доказывала, что Виталина имеет права на три квартиры в Москве: "Все квартиры Цымбалюк-Романовская купила лично, ее отец – не бедный человек. Ни одна из квартир не была ей подарена мужем, и денег он ей не давал!" Говорила Мазур и о том, что на самом деле пианистка содержала Джигарханяна – мол, у того не было ни накоплений, ни заработков.

За такую поддержку товарки о союзе Мазур и Цымбалюк-Романовской шутили: "Это мазурка под цимбалы!" Но музыка звучала недолго. Бывшая подруга экс-жены Джигарханяна призналась в подлости – был специально разработанный план с целью изъятия у престарелого супруга всех денег. А когда Элина поняла, какую низость замыслила подруга, не захотела быть к этому причастной.

"Я прекрасно понимаю, что было ее целью. Оставить старого больного человека немощным. Когда я это осознала, а произошло это не сразу, мне захотелось сбежать. Это неправильно. Да, Виталина наняла меня, чтобы забрать у Джигарханяна все. Она действительно хотела оставить его ни с чем. Я была режиссером всех скандалов, полностью поставила развод так, чтобы Виталина стала еще богаче. Она меня для этого наняла, я это и сделала. Я заработала ей денег. Вся ситуация была затеяна для того, чтобы оставить Виталине всю недвижимость. И я отдаю должное ее уму и своей жестокости в этой ситуации", – заявила Элина в телеэфире.

Отмечая внезапные перемены в поведении Мазур, люди недоумевают. "Вам не кажется, что образины Виталина и Элина похожи, как сестры? Что внешне, что в проведении... Одна – черная, другая – белая, а души – гнилые", – прокомментировали пользователи события последних дней. И адресовали Цымбалюк-Романовской вопросы: "Виталина, что происходит с Элиной? Что она говорит по НТВ?", "Мазур... Во дает! Подло так делать! Морду разбить ей мало, пардон". А Виталина хладнокровно ответила: "Она зарабатывает деньги. Теперь так".

Причина, видимо, в другом. Адвокаты Джигарханяна всерьез взялись за его бывшую жену. Пианистка, по мнению юристов, "наказала" актера на 12 миллионов. И теперь на нее подают в суд за мошенничество в особо крупном размере. Согласно части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России Виталине может грозить до десяти лет тюрьмы.

А Элина, если ее вина в преступном сговоре будет доказана, может угодить за решетку за компанию с бывшей товаркой как подельница. Поняв, что дело плохо, Мазур решила выйти из игры. О ней судачили как о владелице сети борделей, и лишний шум Элине сейчас ни к чему.