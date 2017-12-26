Цымбалюк-Романовская внезапно сообщила о "примирении сторон"

Бывшая жена Джигарханяна обратилась за помощью в антикоррупционный комитет. Она хочет замять скандал полюбовно.

После скандального развода Виталине Цымбалюк-Романовской стоило уйти в тень, а еще лучше – уехать из страны. Но она предпочитает дразнить гусей – ходит на премьеры и презентации, хвастается в соцсетях фотографиями из самых дорогих салонов красоты и ресторанов, участвует в гламурных фотосессиях и появляется на ток-шоу.

Тем временем адвокаты Джигарханяна всерьез взялись за Виталину. Следственный комитет подозревает ее в распространении информации о бывшем муже без его ведома. Кроме того, в отношении Цымбалюк-Романовской возбуждено еще одно уголовное дело по статье "Похищение документов" – следователи считают, что она выкрала у Джигарханяна паспорт. Обвинение по данному делу пока не предъявлено, однако уже ведутся следственные мероприятия: допросы, обыски и выемки дома у Виталины и ее родителей.

Кроме того, пианистка, по мнению юристов, "наказала" актера на 12 миллионов. И теперь на нее подают в суд за мошенничество в особо крупном размере. Согласно части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России бывшей жене актера может грозить до десяти лет тюрьмы.

После всех этих событий Виталину бросила даже единственная верная подруга – Элина Мазур. Иначе, видимо, она может пойти по этапу как соучастница. Тем более, свою вину Мазур отчасти признала в эфире НТВ. "Я прекрасно понимаю, что было ее целью. Оставить старого больного человека немощным. Когда я это осознала, а произошло это не сразу, мне захотелось сбежать. Это неправильно. Да, Виталина наняла меня, чтобы забрать у Джигарханяна все. Она действительно хотела оставить его ни с чем. Я была режиссером всех скандалов, полностью поставила развод так, чтобы Виталина стала еще богаче. Она меня для этого наняла, я это и сделала. Я заработала ей денег. Вся ситуация была затеяна для того, чтобы оставить Виталине всю недвижимость. И я отдаю должное ее уму и своей жестокости в этой ситуации", – заявила Элина.

Цымбалюк-Романовская поняла, что надо предупредить беду. И обратилась за помощью к главному эксперту Московского антикоррупционного комитета Алексею Лобареву. "Благодарю его за поддержку в юридически-правовом комментарии, перед которым не мог устоять ни один "противник", – улыбается Виталина. – Хотя наша цель – исключительно перемирие и соглашение сторон! Мы – за Добро!"

Интересно, о каком примирении может идти речь, если Джигарханян прилюдно обозвал жену "воровкой" и зреть-видеть ее не хочет? Тем более после того, как узнал, что Виталина оставила его без квартир и фактически пустила по миру...